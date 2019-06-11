40歲男子蛋蛋突然腫大 檢查才知肝硬化

2019-06-11 12:48

〔記者蔡思培／台北報導〕一名40歲男子近兩個月來肚子越來越大，這幾天還發覺肚臍眼鼓起一大包、連陰囊也越來越腫，因此前往就醫。泌尿科幫男子檢查後懷疑是腹水引起的陰囊腫大，故轉診至胃腸肝膽科，超音波檢查才發現，男子已經有明顯的肝硬化，腹腔內充滿了腹水。

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初說，肝硬化是指肝臟細胞長期發炎後，細胞壞死結疤，嚴重纖維化的結果。誘發因素包括B型肝炎、C型肝炎、飲酒、藥物中毒、脂肪肝、肝臟代謝異常等。

康本初指出，腹水是肝硬化常見的併發症，因肝臟硬化後產生的門脈壓力增加而產生，肝硬化惡化會使得腹水增加、腹壓升高，除了肚子越來越大，還可能造成陰囊腫大、下肢水腫、疝氣等，也有消化不良、細菌感染等一連串併發症的風險。

治療方面，康本初提到，須查明誘發肝硬化的原因，並針對病因及症狀治療。如果因酗酒引起務必戒酒，若是B、C肝炎造成要服用抗病毒藥物。及早接受治療並定期追蹤各項肝臟功能，可減緩肝硬化惡化的程度，嚴重肝硬化甚至有須肝臟移植的可能。康本初說，如果肝硬化已併發腹水，飲食上要控制鹽分攝取，並配合利尿劑幫助水分排出，必要時進行引流。若已引起感染，還需要抗生素治療。

醫師也提醒，如果肚子莫名變大、下肢水腫、陰囊腫大、疲倦、黃疸等，都可能是肝硬化的症狀，不可輕忽。肝硬化會提高肝癌機會，他也呼籲一旦患病須查明造成肝硬化的原因，治療並規律追蹤。

康本初建議民眾避免過量飲酒、不亂服藥物、養成規律生活作息，降低肝硬化惡化可能。

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