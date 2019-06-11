首位視障者考取國際咖啡師證照 林佳箴將助南市培訓視障咖啡師

2019-06-11 12:40

〔記者王涵平／台南報導〕40歲林佳箴在2015年成為台灣第一位考取英國國際咖啡師證照的視障者，今年將任講師助培訓南市視障咖啡師。

南市勞工局表示，今年度辦理「視障咖啡師養成體驗營」協助視障者增加工作技能及順利就業，即日起受理報名至7月3日止。

林佳箴今獲邀現場表演煮咖啡技巧，她表示，8個月大時不小心從搖椅上摔下來，造成左眼外傷性的白內障。現在左眼全盲（僅餘光覺）、右眼視力剩不到0.01。18歲後發現視力越來越差，醫生診斷為視神經萎縮，且視力可能只撐到40歲。

大受衝擊的林佳箴想著未來能做什麼，決定從五專休學，直接進入職場探索以作為未來創業方向，陸續從事餐飲業、直銷等，2009年頂下1間咖啡店，透過以觸覺、聽覺、味覺學習如何沖泡咖啡、打奶泡、拉花等技巧，2015年參加在台灣舉辦的英國國際咖啡師考照，在16分鐘內做出7杯不同的飲品。

勞工局長王鑫基表示，多年來共協助106位以上視障者透過職業重建在各職場就業，首開「視障咖啡師養成體驗營」，希望一圓視障者就業、創業夢想。目前提供「視覺功能障礙者職業重建窗口」駐點服務，可來電勞工局就業促進科洽詢。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法