台中大排洪水滾滾 住戶、企業忙架設水閘門

2019-06-11 12:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕梅雨滯留鋒面進入台灣，台中市今天降下大雨，520水患餘悸猶存，居民及企業心慌慌，眼見大排水位逐漸高漲，忙著架設水閘門，一位工廠女老闆便直嘆，要隨時看水位有無溢堤，根本無心工作。

520烏日環河路、五光地勢較地漥的居民及工廠慘遭水淹，氣象局預報今天開始鋒面滯留台灣，而且一大早就下大雨，眾人緊繃神經，忙著啟動自家的「防水措施」。

家就住在五光路樹王埤旁的住戶林維卿，520大雨，住家就淹了80公分高，因此今天一大早就起來看住家旁的水位，眼見雨愈來愈大，便忙著架設水閘門。

林維卿家中因地勢較低，多年前住家與附近的鄰居面臨逢大雨必淹的困境，因此市府在當地興建了2個抽水站，但抽水站在蓋好沒有多久，竟又再淹一次，他因此決定自力救濟，花了數十萬，架設4個水閘門、屋頂排水管、小小抽水機及小小滯洪池 等「 防汛設施」。

今天台中一下大雨，他一大早就忙著架設水閘門，鄰居也一樣，他無奈的說，520烏日被水淹，卻看不到市府有任何的解決方式，民眾只能自求多福。

此外，同樣在520慘遭水淹的環河路一段862巷的多個工廠，因位在中興大排旁，也是人心惶惶，在氣象局昨天報導滯留梅雨鋒面今天開始影響台中，很多工廠一大早就架設了水閘門。

一家廣告工程公司廖姓女老闆表示，已被淹怕了，520更為嚴重，因此早上發現大雨不斷就先安裝水閘門，她看著跟公司只隔一條小路且正滾滾流動中興大排，憂心忡忡的說，都無心上班了，因為要隨時顧著水位。

另外，在隔壁的鋼鐵公司，在520工廠淹到1人高，員工還逃到車頂，因此今天在上午10點多，中興大排的水位已淹到跟路面平高，只是因為有隔水牆才未溢到路面，老闆覺得不宜再拖，忙著趕緊跟員工一同架設水閘門，不希望公司再蒙受損失。

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