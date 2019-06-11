全國水利貢獻獎 南投2民團獲獎

2019-06-11 12:03

〔記者謝介裕／南投報導〕經濟部水利署全國水利傑出貢獻獎名單出爐，南投縣東埔蚋溪環境生態保護協會及南投縣鹿谷鄉清水溝溪河川魚蝦保育區榮生會等2個團體，分別獲得「地方型績優獎」及「鄰里型績優獎」的殊榮，尤在，今日鋒面來襲，中央氣象局發布包括南投在內的18縣市豪、大雨特報之際，更凸顯官民同心做好防災、減災的重要性。

2001年7月桃芝颱風挾帶狂風暴雨來襲，造成竹山鎮東埔蚋溪嚴重氾濫成災，第4河川局遂以生態工法進行整治，並規劃設置20多公頃滯洪區，疏排洪水及淤砂，地方民眾則成立「南投縣東埔蚋溪環境生態保護協會」，除了認養清潔維護工作以外，更致力於水環境生態保育推廣工作，迄今未衍生洪害問題，榮獲「地方型」績優獎，實至名歸。

第4河川局說，營造自然、親水結合生活的水環境，係中央推動前瞻基礎建設的主軸，南投縣鹿谷鄉清水溝溪河川魚蝦保育區榮生會，秉持愛鄉愛土及愛護水岸的精神，積極投入認養工作，也是該團體獲獎的主因。

第4河川局副局長董志剛進一步表示，依中央氣象局資料顯示，今至14日台灣受到滯留鋒面及西南氣流影響，全台各地都易有局部性大雨或豪雨發生機率，該局已完成轄區各項防汛整備工作，包含相關防災資通設備檢查、防汛備料盤點、成立防汛搶險隊、通知各開口合約廠商預為整備、水門及移動抽水機檢查等等，以確保出勤時功能正常運作。

除此，第4河川局也提醒民眾可透過水利署水情App、防災資訊服務網、濁水溪流域水情中心網站及免付費電話0800-200-699等防災避災工具，掌握即時防災避災訊息，讓生命財產安全得以獲得更好的保障。

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