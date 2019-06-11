與美學習同步 光華高工推Google教室

2019-06-11 11:50

〔記者陳建志／台中報導〕光華高工從7年前開始利用平板電腦推動「行動學習」，這學期更進一步與美國中學同步，添購Chromebook輔助教學，利用G Suite for Education線上平台，將上課的資料放上雲端，老師不但可隨時和學生在課堂上互動，學生也能課前預習，並即時看到其他同學的回應互動，還能上網交作業，跟上時代的潮流，並提升學習效果。

光華高工副校長賈德琪說，雖著AI（人工智慧）的持續發展，為了讓學生學習跟上時代潮流，從2012年就開始推動「行動學習」、「翻轉教室」，所有科目都利用平板電腦輔助教學，希望讓學生奠定自學的能力，將來能夠輕鬆的終生學習，這學期再度提升教學載具，使用美國中學普遍使用的Chromebook，並申請使用G Suite for Education 線上平台雲端教學。

光華高工實習主任游振源說，過去使用平板教學，除輸入較不便，還會因為學生購買的等級不同，在速度上出現落差影響教學，而且平板難管控學生下載的APP，常發現有學生透過此玩遊戲影響學習，如今改用Chromebook，不但只能瀏覽教育、教學相關資料，師生也能透過心智圖等模式即時互動，對提升學習和教學相當有幫助，將在下學期新生入學時全面推動。

國文科老師郭蕙嵐說，以前用白板寫字上課，若講太快學生容易跟不上，或者容易恍神，但使用 Chromebook輔助教學，讓國文學習不再只是呆板唸古文，且因為有鍵盤還可使用觸控筆，沒有使用平板時學生打字速度慢的問題，學生也可將作業上傳，明顯提升學習效率；電子科黃芳瑩老師也說，使用Chromebook教學，學生課前就可自己先預習，且上課時像學習歐姆定律就可以讓學生動態操作，學習效果和專注度明顯提升。

就讀室內設計科高一的林俞巧說，透過此裝置，可以快速學習，老師也可以即時瞭解學生的反應，且因為相關課程資料都在雲端上，學生可以隨時自己上網查詢，也可以透過此途徑上傳自己的作品，相較於過去只靠書本學習，真的方便很多。

就讀電機科的林文竣、李俊儀也說，過去都要帶很多課本上學，但現在透過行動學習，就可以自己上網找資料，且Chromebook不可以下載遊戲APP，可以避免過去使用平板時，部分同學利用此在下課玩遊戲影響學習的狀況，提升學習效果。

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