靜宜台文系特色課程融入社區 實踐大學社會責任

2019-06-11 11:44

〔記者張軒哲／台中報導〕靜宜大學台文系《現代劇場創作實踐》課程，到台南下營移地教學，師生向美國及加拿大著名表演團體「大小集作」學習《紙要為你說個好故事》紙箱劇場；並與社區居民、特色博物館跨界合作，將地方傳說、生命故事、日常生活及產業發展，轉換為《蛇郎君》、《玉山小飛俠》、《聖誕節的早上》等劇情，為社區注入創新與活力，並建立資源互惠、實踐大學社會責任！

台文學系主任賴松輝指出，透過《現代劇場創作實踐》課程，師生共讀文本、共生人物、共構劇本，集體創作出具在地特色的精彩演出！師生在實際體驗中，瞭解劇場的分工、組織、創作到演出過程，並呈現學習成果。

賴松輝指出，國外行之有年的「紙箱劇場」展演技術，是最古老的多媒體及環保劇場，所搭配的故事場景與舞臺手法，類似童玩「紙娃娃」。學生以手製人偶及紙箱道具裝飾舞台，將地方故事、歷史事件、個人生命史、產業發展及社區民眾的真實生活帶進劇場，也讓劇場融入民眾生活之中。

第三次參與演出的台文系李宗翰表示，跟以往不同，這次以「人偶」為主角，如何將情緒、想法注入其中，並精準操作人偶，是最大的樂趣及收穫。

台文系三年級鐘士哲表示，最難忘的是需在一星期內，改編故事、完成道具，到最後順利展演。雖然每天忙到三更半夜，但看著作品逐漸完成，所有辛苦都值得，也成為最難忘的回憶！

靜宜大學交換生，就讀北京師範大學珠海分校的李佐姿嫻表示，《聖誕節的早上》改編自親身經歷的故事。每年聖誕節早上，她會收到禮物，也深信聖誕老公公的存在。雖然國中時，看出破綻，但家人都沒有戳破美麗的童話故事，直到現在，依然會收到來自這位聖誕老公公的禮物。

李佐姿嫻指出，在移地學習中，每天工作長達12個多小時，不僅獲得珍貴友誼，同學齊心協力，加上老師的悉心教導，學到很多東西，這是場完美的演出，也瞭解到每個人都是重要角色！

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