台東火車站巧思行銷台東 接送等候區標上各景點名稱

2019-06-11 11:22

［記者王秀亭／台東報導］近來台東民眾到台東火車站接送親友，等候接送位置更明顯，原來是入口棚架區多了6面台東知名景點的標示，也間接加深遊客對台東的認識，台東站長楊舜安說，雖然火車站隸屬交通部鐵路局，仍要以各種可行方式行銷台東。

台東火車站改建工程完工後，空間變得寬敞，交通尖峰期仍是人車壅塞，旅客下車後常會與接送親友錯過，台東站被鐵路局推派參加交通部金路獎第四類「站場環境維護」項目評比競賽後，楊舜安召集同仁組成金路獎構思團隊，在有限資源下做各項改善，針對等候接送區問題，創意發想融入台東旅遊景點。

楊舜安說，現在的台東站站場狹長，出入口增加，「應該讓接送區更明確」的想法下，思考將入口棚架區區分為6個區塊，每個區塊分別以三仙台、比西里岸、初鹿牧場、鹿野高台、金針山、小野柳等台東知名景點取代數字，附加景點介紹，旅客只要跟親友說「我在三仙台等你」，開車者便能一目了然，更加深對台東景點名稱的印象。

台東火車站的這個做法，讓不少遊客誤以為火車站是交通部觀光局，楊舜安說，台東火車站是交通部鐵路局所屬，同為交通部轄下單位，一點巧思只希望能為台東觀光盡心力。

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