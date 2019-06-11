危險土芒果變新興產業 新化推芒果青冰邀民來消暑

2019-06-11 11:20

〔記者萬于甄／台南報導〕炎炎夏日到台南就是要品嘗芒果冰，民眾除了到玉井吃愛文芒果外，今年還可到新化來一碗酸甜滋味的芒果青冰，新化區公所今上午也準備芒果青冰，到新化日照中心與30位阿公阿嬤一起品嘗，長者也大讚「好吃！真的很消暑」。

新化社區大學主任郭昭男指出，175線土芒果樹綠色隧道早期是軍營的保護屏障，但後來因果實掉落至路上，恐影響行車安全，讓地方人士提議移除芒果樹，因此，社區大學舉辦打芒果活動希望解決民眾困擾，但實際走訪採芒果的群眾不少，且芒果青更成為當地的季節限定產品。

新化區公所則說，芒果青是最具代表性的古早味，酸甜的口感更象徵戀愛的滋味，今年5月初新化社區大學與新化區公所、虎頭埤風景區合作，在南175線打土芒果並製作芒果青冰，搭配虎頭埤風景區推出阿勃勒戀愛三部曲活動，可望創造不同的觀光效益。

虎頭埤風景區15、16日舉辦阿勃勒生態季，推出的阿勃勒戀愛三部曲，包含活動期間情侶、夫妻或是2位民眾入園購買「戀愛芒果青冰」兩人份即享免費入園、選購台南大魚的祝福限量T恤情侶裝可享優惠折扣、滑水道阿勃勒前完成kiss合照打卡上傳，即可免費玩滑水道等。

此外，虎頭埤風景區與新化林場更聯合行銷，憑任一方之入園門票，至另一方可享入園半票優惠，虎頭埤風景區也提供遊客獨木舟及腳踏船6折優惠，新化林場則提供森林生態環境教育課程9折優惠，歡迎民眾今夏到新化吃冰消賞花趣。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法