婦人腋下、乳暈、會陰狐臭薰天 丈夫性慾全消

2019-06-11 11:15

〔記者張軒哲／台中報導〕臭到不想愛愛！34歲陳姓婦人在年輕時有狐臭煩惱，長年用體香劑掩蓋惱人氣味，去年生產後，停機已久的老公迫不急待想重拾愛火，卻發現妻子的腋下、乳暈與會陰部體味更濃厚，兩人嘗試幾次卻敗「性」而歸，就醫後以微切口迷你水刀根除手術刮除腋下、乳暈和下體的頂漿腺，夫妻重拾魚水之歡。

光田醫院整形外科主任吳文宏指出，婦人在懷孕前就有狐臭問題，結婚懷孕，身體女性賀爾蒙改變，促使頂漿腺分泌更旺盛，體味更濃烈，還一度自卑到想跟丈夫分房睡，產後忙著照顧孩子又流汗，狐臭問題一發不可收拾。

吳文宏解釋，微切口迷你水刀根除手術是利用大小如牙籤般的探頭，透過水壓配合刮除方式，將頂漿腺沖吸下來並移除，使出汗量及異味變正常，術中水刀可同步降溫，傷口比較不會紅腫，比起傳統旋轉刮刀狐臭手術傷害血管神經更少，手術時間縮短，降低皮膚壞死機率，也能把頂漿腺移除地更乾淨。

陳姓婦人就醫時尚在哺乳，擔心動手術會影響寶寶，但狐臭手術採局部麻醉，術後24小時就沒有藥劑問題，不影響餵奶，也不用住院、不用空腹，媽媽不用餓肚子，因此規畫依序先做會陰部、腋下的狐臭手術，待兩處的手術完成、孩子斷奶後，進行乳暈除臭，總算根除異味，丈夫也不再因狐臭影響性慾。

吳文宏說，許多人將「汗臭味」和「狐臭」搞混，以為腋下多汗就是狐臭，其實兩者不同。汗臭味是一般汗腺過度分泌汗水出現的氣味，通常只要洗澡清潔就能有效改善，但狐臭是頂漿腺分泌了比汗腺更油膩的淡黃色分泌物，患者塗抹市售止汗用品是無法抑止異味。

吳文宏說，男女性腋下、乳暈和會陰部都有頂漿腺，狐臭問題男女皆有，只是女性對於難聞的氣味比較敏感，手術意願較高，臨床手術女男比例約4：1，而對於會陰部狐臭有9成患者都是性伴侶發現的，進行會陰狐臭手術須預防血塊和感染，專業技術要求較高，提醒民眾可諮詢有經驗的醫師。

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