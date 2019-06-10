愛河變色又發臭 水利局推清淤、上游用戶接管改善

2019-06-10 23:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄愛河近來變色又發臭，知名景點愛河之心令人卻步，環保局強調是藻類增生，水利局將加強愛河之心清淤，並推動上游仁武區用戶接管，另增設2座水質淨化場，提升愛河水質，有助改善現況。

環保局表示，每年季節轉換或久旱大雨後，愛河水中氨氮等營養源濃度高，加上天氣炎熱、日照強烈，造成藻類大量繁殖，產生顏色變化，如矽藻、甲藻、隱藻會出現紅棕色、褐色，如裸藻、顫藻等藍綠藻，就會呈現綠色。

環保局指出，藻類生命週期都很短，不同藻類轉換也很快，很容易就產生顏色變化，幾乎每年都會發生，今年雨量比去年多，半夜會下零星小雨，將上游未截流的生活污水，沖刷帶入愛河水域，造成藻類增生。

中山大學環工所所長高志明表示，下雨造成污染物沖刷，水量大會造成底泥翻攪，也會釋出營養物質，增加水中氮、磷，又近來天氣炎熱，造成藻類增加，不同藻類會呈現不同顏色，藻類生長或死亡也形成不同顏色。

高志明表示，氣候異常造成溫度比較高，藻類行光合作用，也要吸收二氧化碳，未來類似情況會加劇，且藻類死掉、腐爛，會消耗水中氧氣，變成厭氧狀態，產生硫化物，就會形成臭味。

高志明建議市府提高愛河上游污水用戶接管率，也可以草溝或人工溼地等生態工法，初步攔截河川污染，加強愛河底泥清疏，將有助於現況改善。

水利局表示，愛河主流段未設有截流站，將斥資300萬元辦理愛河之心清淤工程，預計將於7月施工；目前有檨仔林埤溼地及微笑公園2座水質淨化場，另將於2條主要支流北屋排水及九番埤設置水質淨化場，目前辦理規劃設計中，預計今年底前完成發包。

水利局指出，愛河上游屬仁武區八卦寮區域，污水下水道建設已納入高雄污水區第5期實施計畫開辦，目前進行銜接八卦寮至高雄污水區的仁雄路污水次幹管工程，預計明年6月完工，將同步進行分支管網與用戶接管工程規劃設計，預定9月辦理發包。

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