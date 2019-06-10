桃空職工提直播排這3主持人 長榮航：無法接受

2019-06-10 23:44

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空今（10）日與桃園市空服員職業工會（簡稱桃空職工）進行再次協商前的會前會，長榮航空指出，因桃空職工堅持對協商直播設下諸多限制，導致雙方無法達成共識，在勞動部、交通部、民航局的斡旋下，將再次進行會前會，並訂6月20日再進行重啟協商第三次會議。

另外，長榮航空對於桃空職工提出直播主持人，由台北市勞工局長賴香伶、台灣大學社會學系教授范雲、台北市議員邱威傑等三位擇一一事表示，此三位社會賢達人士對於航空專業及此次勞資爭議的掌握度，恐有不足之虞，因此長榮航空無法接受。

針對桃空職工在其發布之新聞稿最後一段中，提及「長榮航空在協商過程中曾表示可接受不直播的協商會議…」，長榮航空澄清，這是勞動部的建議，長榮航空並未接受，仍堅持要開放媒體進場直播。

長榮航空：桃空職工抹黑 影響雙方互信

長榮航空指出，桃空職工不問是非曲直，就抹黑長榮航空，且這已經不是第一次桃空職工仗著會議不公開就公然說謊抹黑，此等行徑嚴重影響雙方互信，長榮航空對此表達嚴正抗議，這也是長榮航空堅持協商會議必須無條件直播的原因。

長榮航空認為，勞資爭議的訴求，只有當事人最清楚爭點所在，應該由勞資雙方自己談，才能有利會議的進行，且勞資雙方對於第三方公正人及專業人士的認知恐有落差，將會成為另一個爭議，實有礙勞資雙方實質協商。

長榮航空進一步指出，桃空職工提出由台北市勞工局長賴香伶、台灣大學社會學系教授范雲、台北市議員邱威傑等三位擇一擔任主持人，此三位社會賢達人士對於航空專業及此次勞資爭議的掌握度，恐有不足之虞，因此長榮航空無法接受。

長榮航空與桃空職工的勞資爭議已引起社會紛擾，也存在諸多疑問，無論媒體、社會大眾及空服員都有知道事實真相的權利，因此長榮航空堅持開放媒體進場直播，不設任何限制由勞資雙方自行協商，以公開透明的方式接受社會的檢視與公評。

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