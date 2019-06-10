醫訊》膚況差？骨折？水腫？ 醫師：蛋白質攝取不足

2019-06-10 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕外科專科醫師白映俞撰文指出，現代人衣食無虞，但部分族群因為飲食禁忌，或是上了年紀而胃口變差，而沒攝取到足量的蛋白質，導致營養失衡的狀況發生。蛋白質對人體相當重要，而攝取不足會影響到身體各方面的機能，與肌肉狀態、骨質、膚況髮質、賀爾蒙分泌等息息相關。

白映俞在「照護線上」專欄撰文指出，若蛋白質攝取不足，將會影響到各層面的生理機能，醫師列出以下症狀，提供民眾參考，檢視自己是否有蛋白質不足的問題。包含髮量變少、指甲易斷、肌肉量變少且虛弱、容易骨折、水腫、抵抗力下降、容易感染、易感到飢餓、傷口癒合速度慢、情緒變化大等。

白映俞指出，肌肉與體能狀況也是一個重要指標，肌肉是主要的蛋白質儲存處，蛋白質的攝取一旦不足，身體就會從肌肉中提取蛋白質，來維持其他重要機能，在肌肉量持續被耗用的情況下，人就會變得虛弱。研究顯示，連續一個星期攝取不足量的蛋白質，就可能發生肌肉量減少、肌力下降、代謝率降低、難以保持平衡的情形，在超過55歲的人身上更是明顯，因此中老年人即使不再有增肌的需求，仍要留意蛋白質的攝取，以維持住肌肉量，減緩老化過程中肌肉退化的速度。

一天需要攝取多少蛋白質才夠呢？白映俞表示，每日蛋白質攝取量因個人體質與活動狀態而有所不同，建議先以「體重」來計算攝取量，一般而言，建議體重每公斤攝取每日0.8公克的蛋白質。而蛋白質佔總熱量來源的比例，至少應超過10%，理想上希望能達到20%、甚至30%的比例，「蛋白質也不是吃愈多愈好，然而攝取過量蛋白質，對身體無益，反而有害，因此應注意均衡攝取」。

白映俞建議，運動員、老年人需要多攝取蛋白質，可以攝取到每日每公斤1.2公克的蛋白質，而接受癌症化療的患者也需要多補充蛋白質，以增強免疫力與傷口癒合能力。而腎臟疾病患者則應與醫師溝通，注意每日的蛋白質攝取量。

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