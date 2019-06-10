曾文水庫蓄水率僅41％ 為這原因仍可能放水

2019-06-10 20:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕梅雨鋒面已開始影響全台，國內規模最大的曾文水庫，雖然目前蓄水率僅41％，仍有近2.9億立方米的容量空間，但若上游降雨太劇烈，入流挾帶了濃度過高的泥沙，水利署南區水資源局將不排除啟動今年首度的調節性放水，主要是為了排砂，減緩淤積的戕害。

曾文水庫今晚水位標高211.76公尺，蓄水率41.81％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量，為近2.8億立方米。南水局副局長鄒漢貴表示，雖然距離曾文水庫滿水位有效蓄水量的5.1億立方米，仍有近2.9億立方米的容量，推估要600毫米以上的降雨量，才可能進行洩洪操作，不過為了特定目的，有時也得進行必要的調節性放水。

鄒漢貴說，只要上游入流量的泥沙濃度破萬，將啟動排砂作業，會先以永久河道放水道（PRO）的調節性放水為主，每秒50立方米放流；若因降雨的沖刷嚴重，泥沙濃度仍持續揚升，就改由防淤隧道，展開每秒200立方米的放水。鄒漢貴強調，排砂是為了延長水庫的使用壽命，避免淤積繼續擴大；現階段水情穩定，今夏供水無虞，但仍籲請民眾平時還是要多節約用水。

至於供應民生用水為主的南化水庫，滿水位時會自然溢洪，今晚水位標高175.67公尺，有效蓄水量7065萬立方米，蓄水率77.26﹪。

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