全國155個登革熱境外病例 南市占1/7

2019-06-10 21:26

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣登革熱疫情亮紅燈！台南市府10日下午召開防治登革熱誓師大會，市長黃偉哲指出，鄰近台南的縣市今年已有15例本土病例；全國155個境外移入病例，南市也有20例、約占七分之一，疫情緊張，不容放鬆，他要求市府同仁與全體市民都要動起來防治，不可等閒視之。

黃偉哲表示，台南鄰近高雄，無論工作或旅遊，民眾往來非常頻繁，且高雄市此波登革熱群聚疫情，已有3名確診病例是在發病期間到台南市活動。因此，南市登革熱防治中心於5日起已針對活動地完成周圍環境戶內外化學防治及孳生源清除。

此外，今年境外移入病例不斷，衛生局長陳怡說，南市目前已有20例境外移入病例，比去年同期多出14例，顯見境外移入疫情嚴峻，當境外移入病例未被發現、進入社區活動時，病毒即會在社區中擴散，導致本土病例發生，而本土病例發生後，傳播的速率會更快速。

黃偉哲強調，為能有效防堵登革熱，除市府團隊努力外，更需要全體市民一起配合，每位市民主動做好「巡、倒、清、刷」防治作為，且在下雨過後即再檢查1次，務必將積水容器與積水點徹底清除，全體市民就不會受到登革熱危害。

黃市長在今天擴大召集市府各單位、國營單位、國軍、民營電信等，指示各單位提高防疫規格，確保各單位轄管土地、設備、房舍等無孳生登革熱病媒蚊之虞。黃偉哲還親自到社區巡查，提醒民眾務必每天巡查環境，不可有積水容器或積水點孳生病媒蚊孑孓，一旦發現即會開罰，不容輕忽。

衛生局再提醒，民眾有需要前往高雄市鼎金里、鼎西里及金獅湖市場活動時，務必做好防蚊措施，建議穿淺色長袖衣褲，身體裸露處塗抹政府機關核可的防蚊藥品，並請南市醫療院所醫師加強詢問患者TOCC，也就是旅遊史（Travel）、職業史（Occupation）、接觸史（Contact）及群聚史（Cluster）。民眾若自覺有登革熱疑似症狀請進行NS1快篩，以利及早診斷，避免病毒在社區擴散，導致本土病例發生，相關資訊可上台南市府登革熱防治中心資訊網，或撥免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

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