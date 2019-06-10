因應罷工交通部擬調軍機助疏運 離島票價約1000

2019-06-10 19:11

〔記者蕭玗欣／台北報導〕針對長榮空服員可能發動罷工，交通部今天下午5點半召開應變會議，邀集長榮航空及華航出席說明應變備案。

針對空服員工會批評交通部協助長榮疏運是當「長榮靠山」、「變相打壓工會」，交通部次長王國材表示，立榮航空在馬祖、花蓮等國內航線都是獨家飛航，因此，交通部請國防部是否能視情況協助，這不是協助資方，而是協助旅客，總不能最後讓旅客滯留在機場，「這是我們的責任」。

王國材說，交通部目前的原則就是要盡力維持國內航線，一旦罷工影響馬祖、花蓮等單家航線運能，將請國防部視情況協助，以離島航線來說，搭乘軍機一名旅客費用為1000元。

長榮航空也表示，立榮目前共有4000位空服員，其中500名外籍空服員，還有800多名空服員願意支援，粗估有1400名空服員可投入支援，將以國內航線為優先運輸對象。但為維持區域航線，隨時可能啟動B計畫（航運）及C計畫（軍機）。

國際航線部分，王國材表示，長榮國際航線共85條，交通部將檢視各航線，看那些是華航可以支援，而桃機也有12家星空聯盟會員，交通部也會視情況尋求支援，畢竟暑假期間運能非常滿。

據了解，日前行政院也指示分工，由勞動部負責勞資協調，交通部則主導罷工後應變作業。

交通部說，交通部的應變計劃是備而不用，尤其工會以取得合法罷工權，隨時有可能罷工，交通部身為民航事業主管機關，碰到旅客有困難一定要站出來幫助旅客。今天下午召開的應變會議將由部長林佳龍做政策性指示，並由王國材主持。

王國材強調，此次勞資雙方在禁搭便車訴求陷入困境，盼勞資雙方能在此議題各退一步，尋求其他替代方案，找出最好的解決方法。

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