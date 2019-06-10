國中會考屏東16人5A++ 唯一榜首是她

2019-06-10 18:19

〔記者邱芷柔／屏東報導〕國中會考成績單今天寄出，屏東縣政府教育處統計，今年屏東有7365位學生參加國中會考，平均到考率為98.93%，全縣5A++有16人，其中僅有1人同時拿下作文6級分，來自大同高中國中部的鄭羽棋成為全縣唯一榜首。

鄭羽棋說，考前她特別把過去會考曾拿下6級分的作文看過一遍，這次的會考作文題目「青銀共居」其實不簡單，她把自己跟阿公阿嬤同住的親身經歷寫進文章，並運用長期閱讀累積而來的詞藻加以發揮，順利拿下6級分，她認為從小培養閱讀習慣，上課專心聽講是會考高分的不二法門，未來她會留鄉繼續升學。

中正國中吳柏翰、林家宇兩人均拿下5A++、作文5級分，另外還有作文拿下6級分的彭軒；被譽為「數學天才」的吳柏翰，國一開始每年參加國際數學競賽，先後獲得團體組冠軍、個人銀牌及金牌，今年再度入選國手，吳柏翰說自己喜歡動腦挑戰難題，準備會考不像準備段考，靠平常專心聽講穩定實力。

曾研究「蟑螂」獲得屏縣科展冠軍的林家宇也認為，上課專心聽講是最有效率的應考方式，平常涉獵不同類型的小說，增進閱讀速度，並讓作文可以更深更廣；拿下作文6級分的彭軒，以教會老爺爺獨居的情形下筆，寫出「青銀共居」多層面的磨合，以貼近生活的人物故事，運用對比、前後呼應寫法順利拿下高分。

鶴聲國中拿下5A++、作文5級分的蘇子庭也分享，為了專心應考，考前一個月就關手機，特別感謝學校開放假日時間，提供良好的讀書環境，父母從事長照相關工作，寫作時結合自身經驗發揮，未來她也會留縣升學。

會考成績亮眼的美和中學，共有5人5A++，比率高居全縣之冠，校長曾焜宗表示，今年學校177名考生中，國英數三科A以上的分別有59人、75人、67人，比率稱霸高屏，甚至勝過都會區學校。

屏縣府教育處統計，今年國中會考5A++有16人，5A有226人，寫作6級分有28人、5級分有813人；另外各校5C比例較去年下降的學校有19校，減少5％以上的學校包括，獅子、泰武、瑪家、里港、琉球、萬巒、九如、公正等國中，而各校5C比例優於全國平均6.71%的有美和、至正、南榮、陸興、明正、中正、竹田。

屏縣教育處也表示，低分群大幅減少，足見屏縣參與課中補救教學計畫，與均一教育平台合作的數學科補救教學、國中英數適性分組教學試辦等計畫有成，各校師生的努力值得肯定。

教育處提醒，6月20日公告屏東區高級中等學校免試入學實際招生名額，並開放查詢個人序位區間及網路選填志願（https://ptc.entry.edu.tw）。27至28日為免試入學報名，7月9日分發結果公告。

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