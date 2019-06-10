新竹推屋頂太陽能種電 市庫賺500萬

2019-06-10 18:54

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府在竹市29所國高中小學和公有房地推動建置太陽光電系統，到今年5月底，已設置7公頃面積，減碳量相當12.3座大安森林公園全年的碳吸附量，也為市庫帶來500多萬元的租金收入，除面板下的教室、辦公廳舍降溫3到4度，也獲獎勵金推廣能源教育，每年平均已發電858萬度電。

市府產發處表示，今年5月底前，竹市國高中小學與公有房地總設置量約7.3MW（百萬瓦），年平均發電量約858萬度，相當於37.8萬棵樹木年減碳量、約12.3座大安森林公園碳吸附量，接下來還會在農產運銷公司、虎山里及頂埔里集會所設置太陽光電發電系統。

產發處也說，這項太陽光電設置已為市庫帶來500萬元的租金收入，不僅讓學校達到降溫效果，屋頂也能成為生態環境展示中心，或推廣校園能源教育及減碳改善工程等。

其中香山高中共設置414.47KW（千瓦），自去年1月起總計發電52萬度，已獲獎勵金近23萬元，可說是竹市校園種電王；另三民國中也設置403.7KW（千瓦），獎勵金也突破20萬元。

市府表示，市府已在看海公園採高架式架設太陽能板，去年底已完成設置，到4月底的總發電量約76萬度，年平均發電量達230萬度，是竹市公有房地面積最大的太陽能光電系統，將可為市府帶來約200萬元租金收入。

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