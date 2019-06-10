會考放榜 屏東南榮國中出校史首位選擇題「全壘打」

2019-06-10 17:16

［記者陳彥廷／屏東報導］國中會考成績今天放榜，屏東縣崁頂南榮國中共有2名學生在選擇題部分考出五A++的成績，其中賴亮宇更考出該校有史以來首次選擇題全對的「全壘打」佳績，他謙虛說，不擅長臨時抱佛腳，保持一定節奏所累積的紮實學歷受用。

屏東南榮國中108年會考成績表現優異，賴亮宇和蔡允丰會考成績5A++滿級分，作文五級分。其中賴亮宇更是5科測驗題共255題，全數答對，在題數全壘打成為全校首位，兩人特別和校長張顥騰合影，賴亮宇也成為校史「障礙」。

南榮國中全校5A以上共38人，而5A以上及作文6級分以上共3人，光是作文6級分有8人，5級分以上的人數共203人，達該校考生50.9%，作文四級分以上更佔全校96%，閱讀寫作成績非常亮眼。

「要微笑面對考題」，家住潮州搭校車上下課的賴亮宇謙虛說，他認為與其在考前才開始衝刺，不如好好把握每次段考，因為段考就是要測驗這一階段的學習，若從7年級就開始，3年累積下來的東西非常可觀，也有助於以最佳的時力及狀態來應對會考，考出全校第一，他還是非常的謙虛直說，這就是一次考試，未來還有更大範圍的挑戰；家住東港的蔡允丰雖然成績能上雄中，但他仍決定要留縣升學。

南榮國中的黃子寧和賴品菱兩人也分別在選擇題獲得2A++、3A+及3A++、2A的不錯成績，但最出人意表的是，兩人在最後一次模擬考的作文才分別拿到二、三級分，兩人不氣餒、不放棄，在南榮國中有計畫的閱讀寫作課程的栽培下，配合老師指導以及自己揣摸他人文章、名言佳句的勤加練習下，在今年「青銀共居」為主軸、普遍被視為較難的作文部分，以滿分的六級分之姿脫穎而出，令人激賞。

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