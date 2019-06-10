水位不能再高了！ 石門水庫緊盯強降雨

2019-06-10 16:52

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫大壩水位從5月下旬保持接近滿水位245公尺，水利署北區水資源局因應未來一週可能的強降雨，避免西南氣流及梅雨鋒面可能帶來的大雨，並確保水庫大壩安全，除持續進行發電放流，做好水庫預降水位規畫，今日針對石門水庫、中庄調整池等各項設施再次執行整備檢查，並預先進行水庫水位調降操作，以最嚴謹的態度因應可能的強降雨。

截至今日下午4時為止，石門水庫大壩水位244.8公尺，蓄水量1億9567萬噸，蓄水率99.12％；北水局統計，今年大壩最高水位為6月4日下午1時的245.07公尺。

往年只要石門水庫大壩水位接近245公尺，水庫一定實施調節性放水或洩洪，近幾年受極端氣候不穩定影響，為求把每一滴水存起來，盡可能超高攔蓄水量，2017年10月中旬曾創下建庫以來保持15天滿庫水位紀錄，同年11月底因集水區降雨豐沛，水位達245.23公尺，創下石門水庫自1964年完工啟用以來的最高水位紀錄。

北區水資源局局長江明郎表示，據中央氣象局氣象預報資料，受到西南氣流及梅雨鋒面影響，台灣天氣將變得不穩定，而明天起到13日，受到滯留鋒面及西南氣流影響，台灣西半部地區可能會降下大雨。

北水局緊盯劇烈天氣預報，持續進行發電放流，另為預防大雨造成水庫原水濁度升高，已將中庄調整池蓄滿，全力因應未來各項防洪調蓄及供水作業，務必確保大壩安全及供水無虞，以最嚴謹態度來因應可能的強降雨。

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