國中會考 新竹高中最低錄取門檻至少5A

2019-06-10 17:06

［記者洪美秀／新竹報導］108年度國中會考成績今天出爐，新竹市各國中表現情況都很不錯，國中端學校也預估，今年新竹高中預估錄取分數為5A，竹女至少要4A1B以上，而實驗中學也至少5A+以上，而三民國中拿到5A10+作文六級分的學生彭士瑋，是位弱視生，卻不畏視力障礙，可說是會考狀元級勇「視」。

其中班級數最多的培英國中拿到5A的學生有183人、比例約24%，5A10+更有22人，拿到5A10+作文6級分全部滿級分的則有2人。

三民國中表示，今年學校5A10+有8人，拿到5A的有136人，畢業生中有2成以上得到5A，且每5個人有1人。光武國中表示，今年考到5A10+有8人，5A以上有86人，幾乎佔畢業生23%比例，而學生4A1B以上就達32%，其中5A10+作文6級分的學生有2人，分別是侯奕安、張皓崴，兩人平常就有很不錯的表現，此次更拿到五科會考和作文滿級分的狀元級成績 。

育賢國中今年5A10+有3名學生，包括黃以珊、陳宗佑、林佳妤，其中黃以珊在音樂領域有很表現，拿到全國直笛獨奏優等佳績。另光華國中今年5A10+有11人，5A以上學生約每5人就有1位，比例約佔2成。

建功高中國中部考取5A的有42人，比例約17%，5A10+有4人，作文滿級分有3人，幾乎2.1人就有1人錄取前三志願，此外也有超過100名學生選擇留在建功就讀高中部，其中拿到5A8+的任立綋，幾乎沒補習，此次拿到佳績，已表示將續留在建功高中，繼續學習，並以考取國立大學為目標。

新竹市府教育處表示，國中會考成績出爐，竹苗考區今年有1萬5767人報名，新竹市有4956名考生，學生若對成績有疑慮可進行複查，可依興趣選擇適合的高中職校，登記分發預計7月9日放榜。

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