10份會考作文樣卷這班就有2人！ 他們笑：還以為偏題了

2019-06-10 17:13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國中教育會考成績今發佈，今年寫作測驗「青銀共居，好家哉？」要考生思考高齡化社會議題，心測中心選出10份作文滿分樣卷，其中一篇出自北市龍門國中何佳興，他以年輕人和長者互動模式發想。他今天受訪笑說，考完一度以為自己偏題了，沒想到會拿到滿分還被當成樣卷，興奮之外有一種被肯定的感覺。

何佳興作文一開頭就寫到「台灣為21世紀老化速度極快的國家之一，老年人口與青壯年人口的妥善規劃極為一大課題」，文中以社會現狀當起點，描述老年人如同歷史路口的監視器，等著向後人傳承經驗，但青年人卻忽略了「付出亦是一般收穫」，因此「唯有老吾老以及人之老」的社會，方能形成新氣象。

寫作閱卷委員、高雄師範大學華語文教學研究所副教授謝奇懿認為，何佳興的作文以社會現狀當起點，連續多層反思，利他又利己的青銀互動的觀點，有社會關懷的高度。

何佳興受訪表示，這次沒有題目，雖然有提到青銀共居，但他認為並非希望都在寫青銀共居，而是延伸，因此他主要討論青年和老人之間的相處、交流模式，後來看到新聞以為偏題，沒想到可以拿到滿分。

他也分享寫好作文的秘訣，要有敏銳的觀察力，感受身邊的東西，9年級下學期開始，每隔一天兩天、或是一週兩週會自主寫作文，請老師批改，老師也很願意犧牲自己時間。

他自認在閱讀方面看得不夠也太狹隘，不過寫作是興趣、是舒壓的方式，他很享受寫作的過程，未來還是會繼續寫下去。

同班同學呂沂臻的作文同樣為滿分樣卷，她受訪笑說，看到題目想滿久的，以前沒碰過這種類型，乾脆就寫跟自己生活最貼切的，放學後都會去阿嬤家，雖然阿嬤很愛念，但兩人關係很好。

呂沂臻坦言事後有點擔心偏題，沒想到竟然被選為樣卷，「當下覺得像詐騙一樣」，心情有點混亂，很開心又震驚。

她說，很喜歡閱讀文章，在一個很短的篇幅中濃縮，對她影響滿深，她很喜歡作家綺君、余光中的作品，文字很優美，自己平常會寫東西，因為喜歡音樂課，也會作詞作曲。

國文老師陳慧玟表示，她會引導學生統整題目資訊，確定自己的立場，以定義、舉例、反思、行動為架構，並引導學生看見自己更多的生命經驗，因為視角決定視野，透過「經驗」來「看見」這個世界，與更多讀者共鳴。

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