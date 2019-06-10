美國師生訪官田 驚訝校內有稻田

2019-06-10 16:17

［記者王涵平／台南報導］美國師生今至官田區進行文化交流，剝菱角、看水雉、品嘗菱角飯，美國學生興致高昂，有學生還很驚訝官田國中校園內竟然有稻田。

來自美國猶他州的10位學生和2位師長前往隆田國小、官田國中進行交流，隆田國小6年級學生和美國學生已進行一學期的筆友交流，除了信件往來，更拍攝影片互動，台灣學生學習英文、美國學生學習中文，10位筆友來參訪，學校安排自我介紹、英語戲劇、互動遊戲、木箱鼓教學等活動，致贈美國學生手工卡片及學校家鄉繪本《來去踅葫蘆埤》。

之後也前往官田國中學習窯烤pizza、體驗菱角餐，官田國中校長陳文財安排9年級學生以英語進行窯烤的教學。隆田國小校長陳立祐特地安排美國師生到農友林炳火先生家體驗剝菱角、參訪水雉生態教育園區、八田與一紀念園區及烏山頭水庫等，了解在地的特產、生態、水圳文化。

來自美國猶它州的學生分別就讀國小至高一，最小的為4年級，都在美國學習1年的中文課程，來自Timpview high school 的Helen表示，第一次看到菱角與吃到菱角飯，生菱角吃起來有點像蕃薯，而菱角飯中的菱角則鬆軟甜蜜，非常喜歡。也很訝異在官田國中裡面竟然有稻田與菱角造型的pizza窯，第一次親手完成一個屬於自己的pizza，台灣的學校課程好豐富，很喜歡官田國中美麗校園及結合環境教育的烤披薩課程。

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