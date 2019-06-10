高市五福國中揮強棒 19名學生5個A++滿分滿點

2019-06-10 15:37

〔記者方志賢／高雄報導〕國中會考成績出爐，高雄市五福國中考交出漂亮成績單，有19位學生考取5個A++滿分滿點。而資優班許承恩從小被診斷出心律不整，雖體育跟不上別人，但課業上卻力求表現，順利考出5A以上。另外雙胞胎姐妹花黃婷芝、黃婷宣，從小一起念書、相互討論，也雙雙考出5A好成績。

校長陳宗慶表示，今年會考成績亮眼，滿分滿點（30分35點）且作文達6級分有2位，而19位同學5個A++滿分滿點；尤其是已錄取雄中科學班的6位同學，沒有因此鬆懈學習，仍在會考中展現優秀成績，十分可貴。

資優班許承恩考出30分34點4級分好成績，他從小有心律不整問題，每次緊張或太興奮，就會頭暈、喘不過氣，但也因為如此很早就學習控管情緒，一旦情緒出現波動，都會深呼吸來穩定情緒。

許承恩說，因體育比較差，在學業上不力求表現，今年會考考出好成績，因為生物、物理很感興趣，以讀醫科為目標。雙胞胎姊妹黃婷芝、黃婷宣，從小到大都同班，姊妹一起念書、討論，妹妹黃婷宣念數理資優班，姊姊黃婷芝專長在國文、英文，今年會考兩人分別考到30分32點5級分及30分31點5級的好成績。

小港區鳳林國中今年首度出現5A的學生，分別是陳亮宇及李心芸。其中李心芸的父親是視障，家計全靠母親，她參加學校辦的「霞光學堂」自主自習，善用課後時間留校唸書，持續努力，因此獲得好成績。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法