再現1932年館內音樂 林百貨用音樂說摩登歷史

2019-06-10 14:26

［記者劉婉君／台南報導］1932年開幕的林百貨，店內固定播放10首曲子，當年電影《桃花泣血記》同名歌曲也是館內音樂之一。林百貨於2014年再開幕後，今年屆滿5週年，業者舉辦〈林時代的音樂風潮〉，帶民眾用和林百貨一樣老的留聲機，聽當年林百貨的主打歌曲。

許多百貨公司在開店、打烊、下雨或營業時間，常會播放不同的音樂，現代有些賣場會播放年輕人喜歡的流行歌曲，1932年時，電影《桃花泣血記》的同名歌曲引爆台語流行歌盛行，當年剛開幕的林百貨，就曾以該首歌做為館內音樂。

林百貨企畫部副理曾芃茵表示，林百貨當年開幕時，店內固定播放十首人人耳熟能詳的主打歌曲，包括〈東京進行曲〉、〈東京狂想曲〉、〈青澀的西裝〉、〈我家老婆長鬍子〉、〈紅色的睡蓮〉、〈東京音頭〉、〈祇園小唄〉、〈懷念的波麗露〉、〈再會吧，倫巴〉、〈離別的探哥〉。

2014年再開幕後，林百貨的館內音樂分為兩大系列，包括風潮音樂為林百貨量身打造的《時光迴廊》，以及由范宗沛改編自鄧雨賢作品的《望，不忘春風》。

林百貨與台灣風潮合作，即日起至9月1日推出〈林時代的音樂風潮〉，慶祝林百貨5周年，今天即以和林百貨一樣老的留聲機，播放當年歌曲之一的〈祇園小唄〉等，展出期間每周六、日下午5點，現場也會播放〈東京音頭〉、〈祇園小唄〉。

展出現場有各階段風潮音樂主題出版品，及卡帶、錄製卡帶的母帶、絕版CD、金曲獎座等。消費滿額禮也是以早期的黑膠唱片為造型的杯墊。

另外，7月13日有暑假版小小店長-帶你聽見林百貨，7月20日<摩登時代的林百貨流行歌>音樂講座 、8月25日 <阿嬤年代的囡仔歌>音樂講座。

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