國三貧女打工賣果汁仍勤學 會考得佳績

2019-06-10 13:59

［記者黃明堂／台東報導］台東縣東海國中三年級女生鄭沛函在低收入家庭成長，為實現擁有自家房子的夢想，已經開始「夜市人生」！課餘在夜市打工賣果汁，但未放棄學業，會考仍得佳績，且生性樂觀，擔任畢業聯歡會的主持人。

鄭沛函的爸爸是水泥工，因為生病無法工作，媽媽來自越南，在旅館打掃養家。一家人住在租來的平房，仍樂觀生活。

鄭沛函知道媽媽一直有個心願，想要買棟自己的房子，她為幫助實現，去年開始，每週四、五、六，有3個晚上到夜市果汁攤打工，賺錢一半交給媽媽，另一半自己存，點點滴滴存下買房基金。

在這種情況下，她並未荒廢學業，常利用下課時間讀書，放學到上班之間有半小時的時間，晚上10點下班後再用半小時，假日多數時間也在讀書。

今天國中會考成績出爐，她只有一科拿C，其它拿到2個B++及2個B+，作文也有5級分，表現相當不錯。她早已選定技職的升學之路，將進入台東高商的資料處理科，學習自己所喜愛的電腦。

鄭沛函在逆境中樂觀學習，也愛運動及唱歌，是班上的開心果，有她在的地方，一定很熱鬧，因此，她被選為學校畢業聯歡會的主持人，帶領同學們快樂的迎向人生另一個里程碑。

東海國中校長賴亮禎說，沛函讓人憐惜，但開朗樂觀、 積極主動，很值得同學們學習。

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