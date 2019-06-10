大安媽祖園區雕像重回民間勸募老路 遭外界質疑

2019-06-10 14:23

〔記者歐素美／台中報導〕大安媽祖主題園區，原本編列預算要興建基座及高30餘公尺的媽祖神像，因引發其他宗教團體反彈，加上發包連續流標及議會附帶決議不能以公務預算打造媽祖雕像，在胡志強市長時即改為民間勸募，林佳龍擔任市長後，因台灣媽祖聯誼會未能完成募款，議會又不同意市府採用澎湖媽祖神像，致神像遲未有著落，台中市觀旅局今天表示，目前正與台灣媽祖聯誼會等民間團體洽談勸募，外界質疑問題重回原點。

觀旅局長林筱淇表示，大安媽祖主題園區自102年起逐年編列經費，工程費約6.29億元，歷經多任市長，目前園區基座已完工驗收，台中市議會第一屆第6次定期會附帶決議「不能編列公務預算打造媽祖雕像」，市府尊重議會決議。

林筱淇說，盧市長上任後，幾個月來努力協調、解決，朝向民間勸募方式處理，估計經費約需1億多元。市府已跟台灣媽祖聯誼會洽談中，聯誼會已提供很多協助，很感謝他們，但民間勸募需要時間，市府朝此方向處理，希望盡快達成目標。

除了民間勸募外，市府也希望民間藉由捐贈石材協助，目前中國方面經洽談後，已初步表達捐贈石材意願，後續將進一步洽談，施工部分，則可由市府編列相關預算處理。

觀旅局表示，除了基座外，後續將施作周邊景觀工程，園區將定位為休閒遊憩公共藝術及觀光場域，未來將結合在地特色、節慶及活動，帶動海線產業發展。

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