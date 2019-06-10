暑假太空探險隊出發！ 南瀛天文館營隊報名起跑

2019-06-10 13:39

〔記者萬于甄／台南報導〕暑假即將來臨，許多家長又開始煩惱要為孩子報名參加什麼營隊，南瀛天文館今年以「太空探險隊」為主題，推出3種觀星夜宿營隊，更結合天文、考古及生態等多元豐富的內容，即日起開始報名，歡迎對天文科學有興趣的親子踴躍參加。

南瀛天文館表示，太空探險隊以勘查地球、遠眺月球和航向星際等太空探險3部曲為主軸，招收國中小學生一起結合考古、望遠鏡及星座，希望讓孩童除了從歷史、科學外，更能實地觀察不同面向的天文，藉此深入了解宇宙的奧妙。

此外，為讓家長能有機會參與，南瀛天文館也安排天文科學營隊，將天文融入自然生態、3D列印等科學活動，其中，「祕密花園探險」就是利用天文館特殊的自然地理環境，讓親子藉由定向活動在館內各處探險，觀察台灣特有生態，相當趣味。

南瀛天文館提到，7月17日適逢月偏食天文景象，月偏食初虧時間預計落在17日凌晨4時01分，天文館7月16、17日也推出「月偏食天文觀測夜宿營」，讓民眾可夜宿館內，凌晨再起床透過天文望遠鏡觀測月偏食，而錯過今年的月偏食，下次觀看恐要等到2021年。

南瀛天文館暑期營隊活動時間自6月底至8月初，期間有許多豐富好玩的營隊，即日起開始報名，有興趣的民眾可洽活動報名網站預約報名，而詳情內容可洽南瀛天文館官網查詢。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法