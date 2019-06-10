拍到雨瀑奇殊猶如蕈狀雲 前嘉市里長「樂透」...

2019-06-10 13:33

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕鋒面接近，天氣轉為不穩定，嘉義市前任劉厝里長許明對在今天中午12時左右在劉厝路、世賢路一帶操作空拍機，往山區方向拍到難得一見的「雨瀑」奇景，樂的他喜孜孜，大呼「猶如蕈狀雲般的壯觀雲層！」驚嘆此景「難得一見！」

許明對愛好空拍攝影機，他說，1、2週前也拍攝過「雨瀑」，但今天拍到「雨瀑」奇景最壯觀，他在嘉義市西區往東方拍，空拍機升起高度離他約300公尺遠、高度約60公尺，看到嘉義山區方向，有大片烏雲，接著發現「雨瀑」現象，連忙操作空拍機拍下「雨瀑」，隨後嘉義市區也下起雨。

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