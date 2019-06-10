國中生會考寫青銀共居 盼互利互惠、溫柔共攜未來

2019-06-10 13:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕國中教育會考今發放成績單，台師大心測中心同步公開非選擇題閱卷結果，今年寫作考青銀共居，閱卷老師發現，高分範文可從兩代對立到互利互惠，多層次剖析，感受到年輕世代的活力與潛力，並有迎向未來的溫柔力量。

台灣師範大學心測中心統計，今年會考寫作測驗，用圖示範例描述「青銀共居」，但無題目，要考生自行發揮描寫兩代互動與相處模式，拿6級分滿分的人數有1304人，占總數約0.61％；而在數學非選題上，第1題考防曬乳液標示與防曬係數計算，有44.25％得3分滿分，第2題考圓柱體影子投射，有11.17％人得3分滿分。

高雄師範大學副教授謝奇懿參與寫作測驗閱卷，他認為，今年引導式寫作，青銀共居的發揮空間廣泛，考生須在題目立意下，探討高齡化社會間不同世代的互動與相處，只要能寫出年輕人與老年人間親疏互動、關係看法等，描述相處經驗及感受，就達合題要求。

謝奇懿說，考生寫爺爺奶奶，但發現並不侷限家庭相處、個人生活層面，而能寫到關係、心得的深入探討，衍伸周遭銀髮族的情感記憶，看出年輕世代對青銀議題的觀察，從既定印象到薪火相傳，有包容、有尊重，盼未來互利互惠，感受到年輕人活力與潛力，有迎向未來的溫柔力量。

台師大教授謝豐瑞則分析數學非選題，她指出，第1題考防曬乳的防曬係數計算，帶入產品常見的FPS指數，考生只要用學過的運算、代入，就能解決問題，但發現在閱讀及表達是需加強，如發現有考生不理解「多1倍」的意義；第2題考圓柱體反射到牆上的影子，則有考生不理解題意，可能是考生讀書之餘，較少關注生活中的自然現象，教師未來應加強學生讀圖與作圖能力。

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