豪大雨將襲 中市府發放沙包防災 民眾可至各區公所免費領取

2019-06-10 13:27

〔記者歐素美／台中報導〕中央氣象局預報，10日起天氣轉趨不穩定，豪大雨恐來襲，週二至週五均受影響。台中市水利局將於今天下午5點開設三級應變中心，監控水情並執行災害搶救，並於上午11點起發放沙包，提醒民眾可憑身分證或駕照，就近至附近區公所免費領取。

水利局表示，西南季風引進明顯水氣，配合鋒面逐漸靠近，預計本週二起至週五，台中市有強降雨發生機會，週六鋒面至巴士海峽後，降雨才會趨緩。由於這波鋒面預估滯留時間較長，水利局將於今天下午5點起開設三級應變中心，以監控水情，並執行災害搶救，請山區及低窪地區民眾隨時注意水情，確保安全。

水利局並已備妥2萬5000包沙包、785塊防汛鼎塊，各區公所均儲備至少300包沙包，提供民眾免費領取，每戶最多10包，公寓大廈及工商行號最多30包；另市府248部大、中小型抽水機均已完成維護運轉保養，隨時待命支援；7座抽水站也完成維護保養，總抽水量共計可達32.8CMS，約1分鐘可將1座標準游泳池抽乾，降低淹水風險。

水利局提醒民眾，汛期應保持危機意識，並可利用手機及平板電腦免費下載「台中水情APP」，查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，隨時掌握最新水情，如遇淹水或水利設施災情，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報，以利市府快速搶修。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法