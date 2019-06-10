獨步全球 交大團隊AI「看」人臉測心跳

2019-06-10 13:15

〔記者簡惠茹／台北報導〕「看你臉，知你心。」交大教授吳炳飛團隊以AI技術判讀影像，透過一般市售攝影機、手機鏡頭拍攝人臉，就能分析出心跳血壓等數據，技術獲得聯發科投資，並落實在上海商銀智慧分行使用，加強身分認證、預防ATM詐騙行為等等，估值上看5億元。吳炳飛指出，他們是全球第一個用影像來辨識生理資訊的技術。

國立交通大學教授吳炳飛花費5年時間，研發「影像式生理訊號健康管理系統」技術，獲得科技部價創計劃協助創業，成立鉅怡智慧股份有限公司，以非接觸方式量測心跳、血壓等生理訊號，達到醫療級精準度，在醫療、金融等領域應用潛力高，獲得國內大廠聯發科投資，並取得上海商銀訂單，公司商業估值已達5億元，今天在科技部舉行成果發表會。

吳炳飛表示，一般市售各種智慧手錶、手環在劇烈運動下，難以提供精確偵測數據，使用者穿戴習慣也會影響數據蒐集品質，團隊的技術，只要透過普通市售攝影機，「看」人臉後再經由團隊演算法分析出心跳、血壓和心率變異數據，靜止狀態下可以達到2到3bpm醫療級精準度。

吳炳飛指出，他們是全球第一個用影像來辨識生理資訊的技術，透過拍攝方式觀察微血管，再用演算法來分析資訊，即使在跑步狀態下也可以使用，而且不需要高精度攝影機，拍攝速率30fps等級攝影機即可量測心跳，可以應用於智慧金融、智慧交通、安防、智慧照護，例如在醫院特殊病患身分辨識級門禁管理、老人居家照護、嬰兒照護和監測呼吸中止症等等。

團隊獲得聯發科投資，並在金融領域與上海商銀合作，團隊表示，在上海商銀新設立的智慧方行中導入技術，包含台中與新竹數位分行已經開始使用，運用生理資訊強化情緒辨識，加強銀行對客戶的KYC身分認證、ATM防詐騙行為與VIP專屬服務。上海商銀副總林志宏舉例，開戶最怕遇到人頭戶，開戶過程應用該項技術，如果用戶異常出現緊張情緒，就會進一步了解。

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