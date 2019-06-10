集萬千榮耀於一身 澎湖成功國小唯一畢業生滿載而歸

2019-06-10 12:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕又到了鳳凰花開的季節！湖西鄉成功國小今年僅有一位畢業生吳佳穎，集萬千榮耀於一身，囊括大大小小20個獎項，讓在校生羨煞不已！同時校方也溫馨準備別開生面畢業典禮，由校長朱劍忠將成功燈交給畢業生，期許她鵬程萬里。

澎湖受到少子化影響，近年來學生數大不如前，今年國小畢業生僅638人，去年還有670人，僅有一名畢業生的學校，分別為馬公虎井、湖西成功、白沙講美、西嶼合橫國小，而澎湖最西的花嶼國小，今年則是沒有畢業生，其中講美為棒球名校、合橫則是環保示範國小，但一樣都受到少子化衝擊。

今年成功國小畢業典禮，雖然僅有一名畢業生，但校方仍極力籌備，湖西鄉長吳政杰、縣議員陳振中、立委楊曜助理段湘玲等人，都專程前往參加，會場首先由校長朱劍忠帶領畢業生吳佳穎提著成功燈入場，成功燈是朱劍忠去年接成功國小、為每一位學生用海漂浮球製作，畢業典禮由校長及出席貴賓共同留下祝福話語，送給畢業生當紀念。

由於畢業生僅有一人，吳佳穎囊括所有大小獎項，包括縣長獎、議員獎、鄉長獎等，還有藝文展能獎、故事達人獎、海洋教育獎、食農教育獎、繪本小書獎、環保藝術獎等20個獎項，畢業生一人搬不完，還要請媽媽協助搬運，同時學校也準備學生自種的南瓜，分贈給頒獎嘉賓。

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