南鐵「古井」引發地下水疑慮 交通部鐵道局：多慮了！
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2019-06-10 12:22

〔記者蔡文居／台南報導〕台南鐵路地下化工程，今年5月執行拆除第一戶住戶時，因遇上一口「古井」而暫停，台南市議會國民團今天召開記者會，質疑南鐵地下水問題恐成台南海安路地下街工程的翻版。

交通部鐵道局副處長李懷谷則表示，有地下水是很正常的事，不致一口井工程就做不下去，台北鐵路地下化通車已近30年，而高雄也地下化了，迄今也沒有什麼問題，「大家多慮了！」

國民黨市議員王家貞、林燕祝今天在市議會召開「海安路殷鑑不遠，南鐵豈能粗暴東移開挖」記者會，質疑南鐵工程拆除第一戶時，發現一口古井，顯示當地的地下水豐沛，加上各界也一再質疑地下水文對南鐵的影響，要求政府應深入評估，避免重蹈海安路覆轍。

鐵道局副處長李懷谷表示，地下土壤原本就有含水量，哪邊挖洞哪邊就有水，那是很自然的事，地下水問題在環評及專案小組等多項會議均討論過，相關意見於102年的技術論壇也都充分表達，不會因一口井工程就做不下去，那是「多慮了！」

李懷谷說，台北鐵路地下化長達近21公里，通車迄今已27年，台北是一個盆地，迄今也未發現地下化把水阻斷的問題；而高雄鐵路地下化也有15公里，地下結構體完成已3年，也沒有問題。相關的溪流或排水，未來均會在地下施作渡槽排水，這些問題過去北高地下化時，都踫過也做過，他以專業人士來說，「大家的擔心是多慮了。」

  • 台南市議會國民團質疑南鐵地下水問題恐成台南海安路地下街工程的翻版。（記者蔡文居攝）

    台南市議會國民團質疑南鐵地下水問題恐成台南海安路地下街工程的翻版。（記者蔡文居攝）

  • 鐵道局副處長李懷谷表示，有地下水是很正常的事，北高鐵路地下化也沒有什麼問題，「大家多慮了！」（記者蔡文居攝）

    鐵道局副處長李懷谷表示，有地下水是很正常的事，北高鐵路地下化也沒有什麼問題，「大家多慮了！」（記者蔡文居攝）

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