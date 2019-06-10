南鐵「古井」引發地下水疑慮 交通部鐵道局：多慮了！

2019-06-10 12:22

〔記者蔡文居／台南報導〕台南鐵路地下化工程，今年5月執行拆除第一戶住戶時，因遇上一口「古井」而暫停，台南市議會國民團今天召開記者會，質疑南鐵地下水問題恐成台南海安路地下街工程的翻版。

交通部鐵道局副處長李懷谷則表示，有地下水是很正常的事，不致一口井工程就做不下去，台北鐵路地下化通車已近30年，而高雄也地下化了，迄今也沒有什麼問題，「大家多慮了！」

國民黨市議員王家貞、林燕祝今天在市議會召開「海安路殷鑑不遠，南鐵豈能粗暴東移開挖」記者會，質疑南鐵工程拆除第一戶時，發現一口古井，顯示當地的地下水豐沛，加上各界也一再質疑地下水文對南鐵的影響，要求政府應深入評估，避免重蹈海安路覆轍。

鐵道局副處長李懷谷表示，地下土壤原本就有含水量，哪邊挖洞哪邊就有水，那是很自然的事，地下水問題在環評及專案小組等多項會議均討論過，相關意見於102年的技術論壇也都充分表達，不會因一口井工程就做不下去，那是「多慮了！」

李懷谷說，台北鐵路地下化長達近21公里，通車迄今已27年，台北是一個盆地，迄今也未發現地下化把水阻斷的問題；而高雄鐵路地下化也有15公里，地下結構體完成已3年，也沒有問題。相關的溪流或排水，未來均會在地下施作渡槽排水，這些問題過去北高地下化時，都踫過也做過，他以專業人士來說，「大家的擔心是多慮了。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法