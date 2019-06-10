台南農村賞花秘境多 連平交道也……

2019-06-10 11:48

〔記者王涵平／台南報導〕台南農村賞花秘境多，蓮鄉白河有蓮花、阿勃勒盛開，鄰近後壁區有一處平交道也常吸引攝影愛好者駐足。

後壁區上茄苳嘉民平交道東側有一株鳳凰樹，近來花滿枝頭，不管假日或平時，都可看到民眾守在攝影腳架旁，即便上午高溫已達33度，還是不減愛好攝影民眾熱情，一聽到平交道警報器響起，隨即就定位，連拍各式火車通過鳳凰樹的畫面。

白河區公所也在粉專發布即時花況，阿勃勒盛開，在白河蓮潭南89線阿勃勒大道、蓮潭大山宮、玉豐自行車道、二號公園，飄起「六月黃金雨」。

此外，至8月底的白河蓮花節，正是賞蓮、吃蓮子好時機，最佳賞蓮時間在清晨，陸續推出「蓮鄉農村小旅行」、「蓮鄉社區文創DIY」、「蓮鄉話蓮趣、創意畫荷扇」、「定點導覽解說服務」、「看見白河攝影比賽」、「白河七淘趣-集章換好禮活動」等各項精彩系列活動，歡迎上「白河蓮花季活動官網」（http://lotus.baihe.gov.tw/）查詢。

「追光」白河蓮田風光攝影比賽，以白河蓮田風光與在地人文景緻之美為主題，活動收件自即日起至7月31日截止。

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