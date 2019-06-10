台灣男友挺韓不甩「反送中」 港女氣到想分手

2019-06-10 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕昨（9）日號稱百萬人上街「反送中」的畫面震撼全球，讓一名來台讀書的香港女學生不斷心繫故鄉大事，並分享相關消息給她的台灣男友，原先每次談到政治對方都會激動萬分，這回對方卻因為挺高雄市長韓國瑜跑去參加花蓮造勢，人還在花蓮遊玩而不讀不回，讓她氣到決定分手。

該名女網友10日在《Dcard》感情版以「有人也因為韓國瑜分手嗎？」為題發文抱怨，自己是名來台讀書的香港人，因為看到香港「不好的經驗」，讓她反對傾中，而她有名交往快一年且全家「非常國民黨」的男友，每回和他談到政治，對方都會很激動，因此最後選擇避而不談。

不過心繫故鄉的女網友，想讓更多人了解「反送中」大遊行，因此也分享了一則相關訊息給男友，結果對方先是已讀不回，後經女網友詢問下，更回「晚點看我還在花蓮」、「對啊來支持韓順便玩一下很正常吧，順便幫花蓮衝觀光經濟多好」。

女網友看到再回「但你就不怕台灣變成下一個香港？」不過對方已讀後竟表示「又來了，你每次都講這套真的很煩，總之有事等我回台北再說，我不想壞了興致」，從此不獨不回，讓女網友氣到表示想分手。

結果就有網友對此表示，「完全無法接受另一半是喜韓兒」、「完全無法接受另一半是喜韓兒」、「雖然很想說兩人要互相尊重彼此的立場，但是真正的心裡話是，你男友的智商堪憂啊」。

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