大腸癌、肺腺癌哪個最接近死亡？ 醫師這樣說...

2019-06-10 00:01

〔記者顏宏駿／彰化報導〕藝人賀一航、馬如龍相繼因癌症病逝，再度引發國人對癌症的恐懼，員林市員榮醫院腸胃科本週門診人數較以往提高3成，主要都是詢問大腸、直腸癌的民眾，院方今天特別針對民眾最感興趣的問題提出說明。

員榮醫療體系員生醫院院長郭武憲表示，大腸癌是國人最好發的癌症，早期其實並無明顯徵兆，直到癌症晚期，才會伴隨如排便頻率改變、有便意卻排不出來、暗紅色便血、大便形狀變細、腹瀉或便秘、腹部脹痛、食慾減低、體重減輕、貧血甚至肝、肺臟轉移等症狀才發現，但通常已經末期。

郭武憲說，跟肺癌、肺腺癌、乳癌、子宮頸癌相較，大腸癌的治癒率相對較高，要早期發現得靠例行健康檢查。

他說，近來因賀一航罹大腸癌病逝，腸胃科門診增加，他整理出民眾提出的這5大問題，這些問題首推我會不會得大腸癌？其次為有避免的方法嗎？第3是我該做何種檢查？第4做大腸鏡痛不痛？第5何為大腸癌完整的治療？

郭武憲說，大腸癌約有20%與遺傳、基因有關，其餘80%則跟肥胖、生活型態不佳、低纖高脂的飲食、年齡增長等後天因素有關。

高危險群的人要養成好的飲習慣以避免罹癌，避免攝取加工紅肉、油炸燒烤類、油膩食物以及過高的熱量。多攝取足量與顏色多樣的蔬果與膳食纖維，如五穀類、菇類、南瓜、青花菜，只要有助於排便，就能降低大腸癌發生率。

他說，大腸癌檢查有糞便潛血反應、肛門指診、乙狀結腸鏡、鋇劑灌腸攝影、大腸鏡檢查，而大腸鏡檢查是公認降低大腸癌發生率及死亡率的有效工具，但許多人因為怕痛而不願做，現在無痛內視鏡已廣被接受，全大腸鏡檢查並不難完成。其實免麻醉無痛檢查有更多好處，包括心、肺功能不好或年紀較長的民眾都不適合使用麻醉的檢查方式，就可以用免麻醉無痛方式。

郭武憲指出，大腸癌治療率高，5年存活率可達80%以上，即使是癌末病人，好好接受治療，治療率也有30%治療的方式 視診斷時癌症期別，早期發現治療的選擇較多，如使用內視鏡切除、微創手術等，而隨著期別增加則須外科剖腹手術、輔助性化學治療、化學治療、標靶治療、放射治療等此時須與醫師充分溝通與配合才能接受完整治療。

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