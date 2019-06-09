王振鵠辭世 國家圖書館館長深表哀悼

2019-06-09 22:58

〔記者吳柏軒／台北報導〕國家圖書館今指出，驚聞高齡95歲的前館長王振鵠在睡夢中安詳辭世，感念其生前對圖書館事業推展、漢學研究建立堅實基礎，譽其是台灣圖書館先驅，帶領台灣圖書館事業邁向現代化的重要推手。

王振鵠是國內早期圖書館學研究者，在台灣大學、台灣師範大學、輔仁大學、文化大學等校授課，並曾任國立中央圖書館（現為國家圖書館）館長12年；今傳王在家中睡夢中辭世，享耆壽95歲。

國家圖書館館長曾淑賢對王振鵠辭世深表哀悼，提及在民國66年3月底，教育部從台師大借調王接任中央圖書館館長，至78年7月底，任期長達12年4個月，王在任內完成了各項工作，包含央圖遷建工程，推動全國圖書館自動化作業，建立全國書目資訊系統，創設「漢學研究中心」，推動中華民國國際標準書號等，替我國圖書館事業奠定基礎。

王振鵠生前曾說：「國家圖書館為一國文化水準之表徵，其主要任務在發揚舊學、涵養新知。一方面保存舊文化，一方面開拓新境界，具有繫文化命脈，觀時代興衰之功能。……國家圖書館不只供應資料，更要產生導向，在國家社會發展中扮演一個更為積極的，主動的角色。」

曾淑賢認為，王振鵠不論是圖書館事業、漢學研究等業務，都建立堅實基礎，可說是台灣圖書館先驅，同時帶領台灣圖書館的事業邁向現代化，未來將持續其精神，繼續帶領國家圖書館朝向世界一流的圖書館邁進。

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