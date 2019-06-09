現代音樂與舞蹈融合 這群舞者展現《記憶的盒子》

2019-06-09 22:55

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市復興國中舞蹈隊與迪迪舞蹈劇場聯合舞展《記憶的盒子》，今下午在歸仁文化中心登場，台南市長黃偉哲、文化局長葉澤山、教育局長鄭新輝等人也都到場支持，《記憶的盒子》以現代音樂與舞蹈，呈現大家互相扶持、努力奮鬥的每一個回憶，讓觀眾相當感動。

迪迪舞蹈劇場藝術總監王儷娟表示，劇團每2年會發表新的舞蹈作品，今年適逢復興國中舞蹈隊成立45週年慶，同時也銜接上一檔《阿婆的泥土記憶》，以新作《記憶的盒子》希望能帶給觀眾對於記憶不一樣的視覺感受。

《記憶的盒子》由6位編舞師、108位舞者共同呈現，舞碼包含「框。記憶」、「童趣」、「靜謐的喧囂」、「青春少女心」、「追」、「奔」、「藍白拖」、「繫根」等，利用現代音樂與舞蹈的融合，刻畫出觀眾對美好記憶的圖像，娓娓道來屬於你我的往事回憶。

此外，聯合舞展中也安排演出「墨。紗」、「山之祭」、「神武將」等在全國賽中的獲獎作品，展現舞者在劇場多年來學習的成果。王儷娟也說，劇場希望透過意象、具象、抽象地舞蹈，傳達對鄉土人文的關心與關懷，努力將美好呈現給觀眾。

台南市長黃偉哲今也蒞臨到場觀賞，並鼓勵小朋友用舞蹈發揮精彩人生，黃偉哲更表示，未來市府公益活動，可多結合台南在地舞團表演，開拓孩子們表演舞台，展現自我的機會。

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