這裡被形容「十室九空」 業者有話說

2019-06-09 19:33

〔記者張菁雅／台中報導〕精明一街商圈是台中市第1條商店街，早年熱鬧非凡，最近有民眾發現多處店面招租，還有許多店面在假日也拉下鐵門，質疑市長盧秀燕上任後「十室九空」。精明一街商圈管委會今日表示，店面業種不同，營業時間也不一樣，且陸續有業者進駐該商圈，並非如民眾所言。

精明一街商圈位於於大墩19街與大隆路間，全長130公尺，街道兩側約有40家店面。由於此處封街，成為行人徒步區，街道中間擺上桌椅，加上兩旁的林蔭，頗具歐洲風味。精明一街是台中市被經濟部商業司評選為第1條示範商店街，可說是台中商店街的發源地。

精明一街早期聚集精品服飾店、珠寶店、異國料理餐廳，是外縣市民眾到台中必訪景點。有民眾在端午連假到精明一街，發現許多店面沒有營業，以「十室九空」來形容。記者今天實地到精明一街了解，約有7家貼上出租或出售海報。

精明一街商圈主委王麟洲表示，該商圈有不同行業，營業時間也不一樣，沒有像民眾所說的狀況，且管委會已採取多項措施來改善商圈環境，包括今年3月與教育大學合作，並爭取到市府補助，初步將請文創系學生在閒置店面的鐵捲門上彩繪，讓景觀不會太突兀，這部已獲得大部分屋主同意；招租、出售的廣告也會有一致的設計，以便與街區融合。

另外，管委會也協助招商，同時說服房東調降租金，王麟洲說，近期就會有3、4家業者進駐商圈，精明一街狀況已經逐漸改善。

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