金門穆斯林歡度「開齋節」 小城飄溫馨異國風情

2019-06-09 19:37

〔記者吳正庭／金門報導〕金門的穆斯林今天以歌唱、朗頌經文等團聚活動歡度「開齋節」；許姓人力仲介業者表示，期盼縣府未來能主辦類似園遊會的團聚活動，讓長年在外地工作的外籍勞工朋友能歡度家鄉傳統節日，也接觸更多的金門文化。

今年5月6日到6月5日是伊斯蘭教的齋戒月，並以開齋後第1個週日作為「開齋節」；這群在金門工作的穆斯林，大部分在金門從事看護工作，今天難得向僱主請假，「偷得半日閒」，盛裝出席這相當於台灣農曆春節的傳統節日。

教友大聲唱歌、朗誦經文和律動，彷彿將1年的辛勞全都拋在腦後；或是排隊以握手、擁抱、觸碰臉頰，象徵過去誤解1筆勾銷，重新開始。

教友雖然戴著頭巾或面罩，不論識與不識，臉上都不見初識的尷尬；開心、愉快的交談聲，讓平日人煙不多的金城鎮東門公園，滿園生春。

人力仲介公司負責人許秀瓊說，金門的外籍移工約1000人左右，其中印尼勞工佔大部分，希望縣府相關單位能主辦相關團聚活動，讓外勞朋友在異地也能歡度家鄉傳統節日，更多一點放鬆心情、認識金門文化的機會。

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