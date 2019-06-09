7公斤重霸王鍋 網紅大胃王丁丁20分鐘嗑光獲萬元

2019-06-09 18:54

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮有一場大胃王霸王鍋挑戰賽，1小時內吃完7公斤重的丸子米苔目就挑戰成功，端節連假有20多人皆鎩羽而歸，下午26歲大胃王網紅「丁丁」丁聰明報名挑戰，他輕鬆地在20分鐘內就嗑光，獲得1萬元獎金。他說，吃完感覺有點飽了，但還能再吃點別的，超大胃口讓現場觀戰的民眾大讚「好厲害」。

這場大胃王霸王鍋挑戰賽，端午節3天連假，在草屯鎮寶島時代村舉行，每天有上、下午場多場，4人圍坐一桌即為一場，有參賽者須在1小時內吃完加了一堆貢丸的米苔目，一鍋重達7公斤，連湯帶料，看起來就十分驚人。

端午連假前2天及今天上午共有20多人前來挑戰，不論胖瘦都自信滿滿，但全部都挑戰失敗，有的吃到一半就棄權，有的撐到1小時仍無法吃完。

下午3點應邀報名參加的大胃王網紅「丁丁」，與其他3名男性同桌挑戰，「丁丁」一大碗一大碗地盛，吃完一碗再裝一碗，氣定神閒地在20分鐘嗑光一鍋7公斤重的丸子米苔目，而其他3人都還在奮鬥，他吃完後神情依然輕鬆。寶島時代村則立即頒發1萬元獎金。

26歲的「丁丁」本名丁聰明，身材標準，看不出來很會吃，他說，吃完一鍋貢丸米苔目已經有點飽，但還可以換吃點別的東西。

衛福部南投醫院腸胃科醫師洪弘昌表示，短時間內吃掉那麼多東西，會把橫膈膜往上頂，容易造成賁門鬆，胃酸逆流，而引起入性肺炎，且因橫膈膜往上，肺無法作負壓呼吸，得改用肋間肌往外擴張而呼吸，吃完會很喘，此外短時間吃下那麼多東西，容易血糖急劇上升，建議有心肺功能和新陳代謝疾病的患者不要嘗試。

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