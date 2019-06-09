連兩年新生掛蛋 頭城國小外澳分校4年後恐廢校

2019-06-09 17:39

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣各國小新生完成報到，頭城國小外澳分校前年因校舍耐震係數不足，全校師生遷移至頭城國小上課，今年新生數仍然掛零，下學年度僅剩3、4、6年級，學生總數預計剩下8人，若未來均無新生，4年後形同自然廢校；教育處說，全校學生都會在原班級畢業，暫不討論學校存廢。

頭城國小外澳分校有54年歷史，校園空間依山傍海，但該校建築鋼筋氯離子跟水泥中性化被檢測出超標，導致校舍耐震係數不足，恐對學生安全造成疑慮，2017年教育處將全校師生遷至頭城國小安置。

遷校兩年來，雖仍有設籍外澳的新生要入學，但考量舊校舍安全性仍有疑慮，去年及今年小一新生，全轉移至頭城國小入學，外澳分校已有兩年新生數掛零，學校規模也從分校降為分班。

頭城國小校長黃志聖表示，雖外澳分校改至頭城國小上課，但仍採原班安置模式，維持分校小班制教學，科任老師則是採統一排課，另交通費、學雜費、營養午餐費都有經費補助，學生權益不會受到影響。

不過，外澳分校預計108學年度，全校僅會保留3、4、6年級，僅有8人在校上課；教育界人士說，若依目前狀況，粗估4年後該校將無學生就讀，形同自然「廢校」。

對此，縣府教育處解釋，前年外澳分校遷移後，就已降級為分班；雖然目前沒有新生入學，但現有學生仍可在原班級就讀至畢業，不會影響就學權益，學校存廢現階段暫不討論。

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