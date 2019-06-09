宜蘭首任廳長後代 捐曾祖父百年掛鐘

2019-06-09 16:33

〔記者張議晨／宜蘭報導〕日治時期首任宜蘭廳長西鄉菊次郎，他生前珍愛的掛時計（掛鐘）被後代奉為家族至寶；西鄉菊次郎曾在宜蘭服務5年，對地方建設甚深，他的曾孫女諫山尚子，今捐出曾祖父珍愛的百年掛時計，給宜蘭縣史館典藏；諫山尚子說，希望掛鐘可以串起台灣、日本兩地的情感連結。

西鄉菊次郎為日本維新三傑之一的西鄉隆盛之子。1897年，日本殖民政府設置宜蘭廳，當時擔任台北縣基隆宜蘭支廳長的西鄉菊次郎，奉命出任首任宜蘭廳長。他在宜蘭任職5年，對宜蘭治水防洪工程、基礎建設著力甚深，地方為感念西鄉菊次郎奉獻，還設立「西鄉廳憲德政碑」，碑址現在就位於西門橋下，也是宜蘭縣歷史建築。

西鄉菊次郎年輕時曾留美求學，在美國購買的掛時計，是他生前鍾愛的紀念物；諫山尚子回憶，曾祖父生前一直很珍惜掛鐘，即使後來因年代久遠，掛鐘壞了，全家人仍當作珍貴遺物保留至今。

15年前，諫山尚子與母親來到宜蘭，追尋曾祖父在宜蘭建設的足跡，她的母親3年前過世，生前仍惦記在心裡的，就是盼將西鄉菊次郎珍愛的掛鐘送回宜蘭。今天諫山尚子與叔叔、西鄉菊次郎孫子西鄉隆文一行十多人，帶著掛鐘抵達宜蘭設治紀念館，將家族珍藏的掛鐘，捐贈給宜蘭縣史館，讓這座典雅的掛鐘，永留西鄉熱愛的宜蘭土地。

諫山尚子說，雖然掛鐘已經不能轉動，但希望這份禮物，可做為台灣、日本兩地情感連結的見證物。代表受贈的縣長林姿妙說，她很感謝西鄉廳長後代，願將曾祖父珍愛的掛鐘，贈給宜蘭縣史館，未來縣府會妥善保存、展示，讓外界認識西鄉菊次郎對宜蘭的貢獻。

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