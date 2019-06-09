三鶯水資源回收中心接管 北大居民盼污水處理廠開闢綠地

2019-06-09 18:55

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市樹林區學府路與大有路的北大污水處理廠，是負責北大社區的家庭廢水，由於剛完工的三鶯水資源回收中心預計於今年11月接管到北大社區，因此，北大特區策進會理事長鄭坤華希望水利局，能夠將原本的污水處理廠改闢為綠地公園，讓民眾能有更多休憩空間。

占地約0.98公頃的北大污水處理廠，柵欄的外頭種植許多樹木、花草，一旁還有萬坪公園與柑園市民活動中心，不過，鄭坤華說，早期處理廠是以礫間淨化工法處理，雖然新北市水利局增設薄膜生物工法設備，但周遭的住戶反映風向改變仍會飄散臭味。

他說，由於三鶯水資源回收中心已經完工，預計今年11月能夠接管處理北大特區的廢水，居民希望污水處理廠除役後，加上原先土地使用分區就是公園用地，希望能夠打造成綠地提供更多休憩空間。

對此，新北市水利局污水設計科長黃銘昌表示，北大污水處理廠專門設計給北大特區，如果將社區的廢水全部接管到三鶯水資源中心，會造成負荷量過大問題，目前礫間淨化工法處理每日4000噸的污水，而薄膜生物工法則是處理每日7000噸的污水，未來資源中心接管後，分別會降低到每日處理量2300噸及4500噸。

他也說，礫間淨化工法預計能使用20年，現在僅使用9年，近期不會汰除；而薄膜生物工法處理後的水質更為乾淨，人行道上的棒棒糖造型就是回收水供應站，讓民眾能夠免費取用，預計未來將與桃子腳國小、萬坪公園北大社區內接管成為澆灌用水。

同時，他也強調，撈污設備都是在密閉空間搭配除臭系統，只有在垃圾清運期間廠房開啟才會飄出味道，已經有調整清運頻率和時間；針對綠地空間，日後也會開放部分廠房結合環境教育，也讓民眾更認識再生水的利用。

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