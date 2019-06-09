台南永康新興景點夯 停車交通亂象卻擾民

2019-06-09 13:45

〔記者萬于甄／台南報導〕台南永康永大夜市周邊近期有不少新興景點，吸引不少觀光人潮湧入，但卻也衍生不少停車問題，附近雖有收費的停車空間，不過，民眾大部分仍將車輛停放在路旁，造成交通亂象，一度連清潔車也受影響，讓居民相當困擾。

永康永大夜市附近近期成為遊客朝聖的地點，不僅有罕見的釣龍蝦場，永康貨櫃公園更搶搭端午連假觀光熱潮開始試營運，推出一連串優惠，成功吸引不少親子前往，但人潮、車潮都湧入狹小巷道中，而業者卻無規劃妥當的停車空間，許多車輛隨意亂停，讓社區住戶相當無奈。

附近居民表示，夜市、釣龍蝦場和貨櫃公園都應付起社會責任，業者不能只想賺錢，而放任客人亂停車、亂丟垃圾，且鄰近就有收費的大型停車場，但諷刺的是裡面卻一堆空位，觀光客的車輛全停放在免收費的路旁，大家不願付停車費，最後造成交通亂象。

當地里長則說，日前接獲許多里民反映，第一時間已和釣龍蝦場業者、夜市等溝通協調，近日停車情況已有些許改善，最嚴重時真的連垃圾車也無法通過，影響里民權益，近期貨櫃公園也開始試營運，預期又有大批的觀光客，只希望大家能遵守交通規則，將車輛停在正確的位置。

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