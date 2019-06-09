活到老學到老！76歲的他穿上碩士袍圓夢

2019-06-09 13:42

〔記者賴筱桐／新北報導〕致理科技大學今天舉行畢業典禮，76歲畢業生翁松元為了一圓年輕時的夢想，2年前報考經營管理研究所，沒有上課的時間，就是窩在家專心念書、做功課，今年5月提前通過論文口試，取得碩士學位，今天穿上夢寐以求的碩士袍，上台接受校長撥穗，贏得如雷掌聲，成為「活到老、學到老」的最佳寫照。

翁松元在1963年從省立嘉義農業職業學校森林科畢業即考上特考，服完兵役後進入林業試驗所服務，跑過南投、嘉義、高雄、宜蘭等地高山，雖然1970年曾就讀大同商專（今大同技術學院）夜間部，取得專科學歷，但因工作繁忙，常在山林裡交通不便，無法持續進修升學。

1995年翁松元自公務員退休後，受聘於印尼金光集團派駐中國廣西，負責海外林業經營及管理工作，一路從副處長、處長、副總經理爬升到總經理，2013年再度退休，當時他已70歲。

翁松元說，從小他就有念高校的夢想，但高職畢業後就進入職場，始終沒有機會圓夢，退休後為了找尋生活重心，決定重拾書本，因曾任企業主管，他選擇報考致理科大服務業經營管理研究所碩士班，成為班上年紀最長的學生。

被問到求學過程是否感到吃力，翁松元表示，一點也不辛苦，「當一個人有夢想，努力實踐、圓夢，過程都是甜美的。」學生時代是人生最好的回憶，工作時才覺得當學生很幸福，只要保持樂觀進取的態度，上課、念書就不會有壓力，老師們各有專業，能夠激發自己的創意思維，有助於汲取新知，掌握時代脈動，將來有機會將考慮報考博士班。

致理科大企業管理系主任楊美玉表示，翁松元學習態度認真，從不遲到、早退，彬彬有禮，報告資料也準備得相當完整，碰到難題不恥下問，是時下年輕學子效法的榜樣。

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