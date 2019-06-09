泰國終極廚師挑戰賽 台灣經國餐廚系1金、3銀、3銅

2019-06-09 13:09

〔記者俞肇福／基隆報導〕經國管理暨健康學院餐旅廚藝管理系學生李承恩、蘇芳儀、陸泓叡、陳品安、劉柏濬到泰國參加「泰國終極廚師挑戰賽」，這場賽事共有來自亞洲地區1300多人參賽，比賽分為專業和年輕廚師競賽，經國學生李承恩等人共獲得1座小金人、1金、3銀、3銅、2 佳作；其中，李承恩表現優異，除了獲得1金、1銀外，大會還頒發象徵單項最高分（加洲乳製品）的小金人獎座，給予肯定。

就讀餐旅廚藝系三年級的李承恩，在加州乳製品學生組中拿下金牌，為了這次比賽，賽前就曾用基隆當地常見的赤鯮與大明蝦練習，比賽時使用酪梨切達魚肉捲與鮮蝦干貝起司，搭配起司鳳梨莎莎與鯷魚美乃滋/低溫起司雞胸、番茄瑞可達與松露菠菜麵捲佐雞骨肉汁，利用一冷一熱的烹調手法，呈現出食材的風味，獲得評審肯定。

李承恩另外在比利時薯條職業組中，利用4種口味去呈現，2種西式風味，2種東南亞風味；西式風味中採用最傳統的法式肉醬與松露做為基底，而在東南亞風味中，採用了泰國當地的新鮮香料製作成綠咖哩，並結合了台式鹽酥雞與日式章魚燒的概念，這一大膽嘗試與創新，獲得評審青睞，拿到銀牌。

「泰國終極廚師挑戰賽」中，尚有蘇芳儀在加州乳製品職業組中摘下銀牌，在雞豬雙主菜職業組中摘下銅牌，陳品安在雞豬雙主菜學生組拿下銀牌，在西式鴨肉學生組拿下銅牌，陸泓叡在雞豬雙主菜職業組中奪銅牌，在現烹牛肉 職業組拿佳作，劉柏濬在四款盤飾點心展獲得佳作。

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