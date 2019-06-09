泰國終極廚師挑戰賽 台灣經國餐廚系1金、3銀、3銅

〔記者俞肇福／基隆報導〕經國管理暨健康學院餐旅廚藝管理系學生李承恩、蘇芳儀、陸泓叡、陳品安、劉柏濬到泰國參加「泰國終極廚師挑戰賽」，這場賽事共有來自亞洲地區1300多人參賽，比賽分為專業和年輕廚師競賽，經國學生李承恩等人共獲得1座小金人、1金、3銀、3銅、2 佳作；其中，李承恩表現優異，除了獲得1金、1銀外，大會還頒發象徵單項最高分（加洲乳製品）的小金人獎座，給予肯定。
就讀餐旅廚藝系三年級的李承恩，在加州乳製品學生組中拿下金牌，為了這次比賽，賽前就曾用基隆當地常見的赤鯮與大明蝦練習，比賽時使用酪梨切達魚肉捲與鮮蝦干貝起司，搭配起司鳳梨莎莎與鯷魚美乃滋/低溫起司雞胸、番茄瑞可達與松露菠菜麵捲佐雞骨肉汁，利用一冷一熱的烹調手法，呈現出食材的風味，獲得評審肯定。
李承恩另外在比利時薯條職業組中，利用4種口味去呈現，2種西式風味，2種東南亞風味；西式風味中採用最傳統的法式肉醬與松露做為基底，而在東南亞風味中，採用了泰國當地的新鮮香料製作成綠咖哩，並結合了台式鹽酥雞與日式章魚燒的概念，這一大膽嘗試與創新，獲得評審青睞，拿到銀牌。
「泰國終極廚師挑戰賽」中，尚有蘇芳儀在加州乳製品職業組中摘下銀牌，在雞豬雙主菜職業組中摘下銅牌，陳品安在雞豬雙主菜學生組拿下銀牌，在西式鴨肉學生組拿下銅牌，陸泓叡在雞豬雙主菜職業組中奪銅牌，在現烹牛肉 職業組拿佳作，劉柏濬在四款盤飾點心展獲得佳作。
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「泰國終極廚師挑戰賽」日前登場，經國管理暨健康學院李承恩等5位學生參賽，共獲得1座小金人、1金、3銀、3銅、2 佳作。圖戴廚師帽的得獎學生依序由右至左李承恩、蘇芳儀、陳品安、陸泓叡、劉柏濬。。 經國餐廚屢創佳績（記者俞肇福攝）
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「泰國終極廚師挑戰賽」日前登場，經國管理暨健康學院學生陳品安在雞豬雙主菜學生組拿下銀牌，在西式鴨肉學生組拿下銅牌。（記者俞肇福攝）
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「泰國終極廚師挑戰賽」日前登場，經國管理暨健康學院學生陸泓叡陸泓叡在雞豬雙主菜職業組中奪銅牌，在現烹牛肉 職業組拿佳作。（記者俞肇福攝）
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「泰國終極廚師挑戰賽」日前登場，經國管理暨健康學院學生劉柏濬在四款盤飾點心展獲得佳作。（記者俞肇福攝）