板橋站20年 台鐵站長與學生一起走秀共樂

〔記者賴筱桐／新北報導〕今年是板橋車站遷站20周年，台灣鐵路管理局今天舉辦慶祝活動，邀請黎明技術學院及樹人家商共同籌辦，並安排舞蹈、音樂及啦啦隊等表演，台鐵站長也化身模特兒，穿著筆挺的制服走秀，雖然表情及動作有些生澀，但露出燦爛陽光的笑容，親和力十足，一旁民眾笑說，如果每位站務人員都像模特兒，願意每天搭火車通勤。
開場活動由樹人家商帶來龍鼓隊及弦樂隊表演，接著鐵路警察率領同仁與志工演出青春活潑的熱舞，樹人家商美容科也與台鐵站長等人進行模特兒時尚走秀，學生們華麗的服裝與妝容驚豔全場。
台鐵板橋站站長涂維庭表示，配合鐵路地下化工程，板橋車站20年前從現在的府中商圈搬遷到新板特區，提升現代化設施及旅客服務，此次與樹人家商及黎明技術學院合作，將鐵道文化融入課程，讓學生有機會認識台灣鐵路的發展，深入體驗鐵道文化。
樹人家商資料處理科及商業經營科學生也在板橋車站地下1樓展出課程成果，有互動科技及DIY體驗，民眾可免費參與，展覽至今天下午3點。
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台鐵板橋站長（前）化身模特兒進行時尚走秀，露出燦爛陽光的笑容。（記者賴筱桐攝）
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今年是板橋車站遷站20周年，台灣鐵路管理局今天舉辦慶祝活動，台鐵板橋站長（中）化身模特兒，穿著制服走秀。（記者賴筱桐攝）
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樹人家商在板橋車站地下一樓有課程成果展。（記者賴筱桐攝）
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樹人家商在板橋車站地下一樓有課程成果展及免費DIY體驗。（記者賴筱桐攝）