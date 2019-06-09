找頭路看過來！高市本週9場徵才，釋出1000個以上職缺！

2019-06-09 11:36

〔記者黃建華／高雄報導〕找頭路看過來!高雄市本週辦理9場徵才，共計63家廠商求才，釋出1000個以上職缺，歡迎待業或想轉職的民眾，做伙來找好頭路！

6月10日（一）09:00~11:30南科高雄園區行政服務大樓1樓（高雄市路竹區路科五路23號，07-6228321），川益科技公司成型技術員（5人）、品檢員（2人）、廢水處理技術員（2人）、化驗員（1人）、表面處理技術員（5人）、廠務人員（3人）、熒茂光學公司作業員（8人）、建佳科技公司CNC機台工程師（3人）。

6月11日（二）上午10:00~13:00小港區公所4樓會議室（高雄市小港區小港路158號，07-7330823#325）及下午14:30~17:30勞工教育生活中心獅甲會館R7創藝所在（高雄市前鎮區中山三路132號，07-7330823#325），辦理家樂福漢民店及甲一店專案徵才活動，提供19名服務專員職缺，正職月薪23500元起、兼職時薪150元起。

6月11日（二）14:30~16:00楠梓就業服務站（高雄市楠梓區學專路777號2樓，07-3609521），來來超商門市服務人員（10人）、威合公司醫院清潔（5人）、日安環保工程公司高鐵車廂清潔員（15人）、環保車司機（1人）、燁聯鋼鐵公司機械維修人員（5人）、天車手（5人）、現場技術人員（5人）、工程師（8人）、物性實驗室人員（5人）、義大醫院護理師（30人）、藥師（5人）、護佐（5人）、事務員（5人）、技術員（5人）、照顧服務員（5人）、新昇發造船公司作業員（15人）、統一超食代公司現場作業員（10人）、三商家購公司儲備幹部（8人）、儲備店長（5人）、台灣福興工業組裝線作業員（35人）、沖壓技術員（8人）、倉管員（4人）。

6月12日（三）14:00~16:30高雄大東捷運B1（高雄市鳳山區光遠路226號，07-7410243）舉辦聯合徵才，邀請多家知名廠商如台虹科技、頎邦科技、鼎基先進材料、公準精密工業、高雄汽車客運、大鎪科技、國民魚丸料理、義大醫院、新光三越百貨等32家廠商參與，開出「工程師、藥師、護理師、護士、公車駕駛長、房務員、照顧服務員、站務人員、設計師、行銷課員」等475個職缺，平均薪資達27K以上。

6月12日（三）10:00~16:00中區就業服務站（高雄市前金區中正四路261號1樓，07-2410053） 邀請日本知名牛丼連鎖速食餐廳「台灣善商すき家 SUKIYA」公司到站進行專案徵才活動，提供30名儲備幹部、30名區域限定社員及25名內外場人員職缺，月薪26K起。

6月13日（四）09:30~11:00高雄加工出口區第一訓練教室，07-8418227），杰鑫國際物流公司倉儲理貨員（5人）、光頡科技高雄分公司工程師（6人）、元泰發實業公司短期作業員（5人）、旭宏科技公司作業員（3人）、沖壓資深儲備人員（1人）、工程師（3人）、廢水專責處理人員（2人）、模具組立人員（3人）、繪圖人員（1人）、技術員（2人）、昶亨科技公司作業員（20人）、生產操作技術員（20人）、華東科技公司作業員（5人）、志昱科技公司操作工（25人）。

6月13日（四）14:00~15:30高雄市勞工局1樓（高雄市前鎮區鎮中路6號，07-8220790）邀請豆府餐飲集團到站進行專案徵才活動，該公司夢時代店即將開幕，為因應高雄展店人力需求，提供23名門市儲備主管、內外場人員職缺，月薪27K起。

6月13日（四）14:30~16:00三民區寶珠溝里活動中心（高雄市三民區壽昌路2號，07-3837191），日安環保工程公司清潔員（11人）、司機（1人）、日月暘電子公司生產助理員（10人）、品質檢驗員（10人）、日月光半導體製造公司工程師（20人）、儲備幹部（5人）、鄧師傅滷味外場收銀服務員（10人）、廚房助手（5人）、儲備幹部（5人）、住商保全公司百貨商場保全（5人）、水靈科技公司路邊停車開單員（10人）、號誌維修員（3人）、晶城環保服務公司清潔員（6人）、家事服務員（2人）。

6月14日（五）14:00~16:00三民就業服務站（高雄市三民區大順二路468號10樓，07-3837191）邀請王品餐飲集團到站進行專案徵才活動，提供20名見習襄理、廚藝助理職缺，月薪29K起。

高雄市政府勞工局訓練就業中心所屬各就服站不定期辦理各式徵才活動，更多相關訊息可至高雄市公營人力銀行網站查詢，或電洽07-733-0823轉408李家騫。

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