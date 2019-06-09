06/09 各報重點新聞一覽

2019-06-09 06:52

自由時報

蔡：落實民進黨價值 賴：參選為台灣未來

民進黨總統初選電視政見發表會昨登場，蔡英文總統與前行政院長賴清德正面交鋒。首先申論的賴清德表示，參選下任總統完全是為了台灣下階段未來，他不敢坐視民進黨輸掉政權；蔡英文接著指出，執政已是三年有成並開始收成，要相信自己，更不要輕易的自我否定。

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川普：不加墨國關稅了

歷經三天緊鑼密鼓的談判，美國與墨西哥七日在華府就關稅和移民問題達成協議，並發布聯合聲明。美國總統川普當晚即滿意地推文宣布，墨方已同意採取強硬措施，防堵愈來愈多中美洲非法移民經墨國湧入美國南方邊界，因此原定十日生效、針對墨國全部輸美商品加徵五％關稅的措施，將「無限期暫停」。墨國總統羅培茲亦推文感謝「全體墨西哥人的支持」，才得以避免遭美方加徵關稅的處境。

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漸凍人症等11病 擬納病主法

「病人自主權利法」今年一月上路，民眾可預先簽署預立醫療決定書來保障疾病末期的醫療救治選擇權；除目前既定的末期病患、不可逆轉之昏迷、永久植物人、極重度失智外，衛福部正研擬將多發性系統萎縮症等十一種疾病納入病主法規範。

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蘋果日報

港反送中今大遊行 惡法開任意門 危台人 台商冤囚67天 不知罪名 曾想自我了斷

香港泛民主派團體「民間人權陣線（民陣）」發起「反送中」大遊行，今天將上街向港府發出反對《逃犯條例》修訂的怒吼，料有數十萬人參加。香港政府強行修訂《逃犯條例》，為北京當局拘捕外地異議人士開啟任意門，而與香港交流頻繁的台灣民眾，也可能成為該法案的受害人，之前甚至有台商無辜被送進中國監獄67天，尤其獄內醫療條件不佳，諾貝爾和平獎得主劉曉波在監禁期間診斷出肺癌，最後不幸病逝。

蠻橫中國粗暴打壓 2專家民間身分擔任觀察員 參與聯合國活動 氣象大會趕走彭啟明

台灣在國際組織遭中國打壓事件再添一樁！我民間氣象專家彭啟明與學者呂忠津日前以觀察員身分，參加聯合國世界氣象組織舉辦的大會，但與會第2天就遭註銷資格，甚至被粗魯取下名牌，質疑是遭該組織的中國籍官員打壓，深感遺憾。我外交部昨也痛斥中國打壓台灣幾近瘋狂，連衛生、氣候與災害國際合作也無法倖免，對台灣人民趕盡殺絕。

聯合報

韓國瑜花蓮大造勢 開出3大交通支票

韓國瑜造勢大會昨移師花蓮，韓粉擠爆六期重畫區會場，甚至外溢到鄰近的中山路、重慶路上。韓國瑜強調，宜花東絕對不能長期被忽視，並開出環島高速公路網、國道六號延伸到花蓮等建設支票。他表示，「二○二○要讓台灣人民脫離苦日子、一定要讓民進黨下台」。

川普推文「月球是火星一部分」 天文迷傻眼

美國太空總署（ＮＡＳＡ）七日在紐約宣布，將在明年開放商業太空旅遊，未料美國總統川普隨後發推文潑冷水，要ＮＡＳＡ放眼火星，並稱「月球是火星的一部分」，讓不少天文迷傻眼。

中國時報

蔡力保台灣主權 賴要推大陸民主

面對2020大選，綠營極力營造「台灣生存之戰」的氛圍。總統蔡英文強調，每一天的工作就是確保台灣主權的獨立；前行政院長賴清德重申反對一個中國、一國兩制和平協議，還強調將把民主推廣到大陸。但被問到是否同意修《國籍法》？蔡英文認為修不修都不會改變中華民國台灣是主權獨立國家的事實，賴清德則未明確回應。

越南等5國入安理會 專家：內部分裂恐加劇

愛沙尼亞、尼日、突尼西亞、越南和聖文森及格瑞那丁等國7日當選聯合國安全理事會非常任理事國。專家擔心這5國加入安理會，恐使聯合國內部分裂加劇。

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